Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan'a en yakınları dahi güvenmiyor'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

"Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı" diyen Davutoğlu, "Türkiye'nin birleştirici masasını Cumhurbaşkanı kurmalıydı, kuramadı. Bu masayı sen kurmalıydın Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın, TÜİK'in, Merkez Bankası'nın açıklamalarına dışarıdan baktıklarında 'Bunlar ekonomi bilmiyor' deniliyor. Örtülü faiz uyguluyorlar. Faiz artırmadığını iddia ediyor ama faiz piyasada her an artıyor.

"ERDOĞAN'A YENİ YAKINLARI DAHİ GÜVENMİYOR"

Bunların hepsi güven problemi doğuruyor. Erdoğan'a hiç kimse, en yakınları dahi güvenmiyor. Bir Maliye Bakanı düşünün ki "Dar gelirliler hariç çark dönüyor" diyor. Bu durumda kim güvenir?

Kanun dışı işlem yapan bürokratlarda bir telaş, dürüst bürokratlarda da bu çarktan nasıl kurtulurum diye bir telaş var. Şu an görevden alınan veya ayrılan hiçbir bürokrat üzülmüyor, kurtuldum diyor.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜN, AYRIŞTIRDIN"

Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı. Pandemi bir imkandı. 'Sizden destek bekliyoruz, ülkeyi beraber çıkaralım' deseydi. Yapmadı cumhurbaşkanı. Kendi yanında olan bizleri bile tasfiye etti. Yanına kimleri aldı? 90'lı yılların çetelerini, 90'lı yılların aktörlerini Perinçek'leri vs. aldı. Türkiye'nin birleştirici masasını cumhurbaşkanı kurmalıydı, kuramadı. Bu masayı sen kurmalıydın Sayın Cumhurbaşkanı. Sen Türkiye'yi böldün, ayrıştırdın. Sana oy vermeyenleri hasım gibi gördün.

"GEÇMİŞİMİ REDDETMEM"

Ben geçmişimi reddetmem, ben eski bir başbakanım. Bu dezavantaj değil avantajdır.

Herkesin şunu bilmesi lazım. Ben o masaya bir dayatmayla gelmedim. Başbakanlık makamını ilkeleri gereği bırakan bir insan egosunu yenmiş bir insandır.

Bu masa bir cumhurbaşkanı adayı seçip de kenara çekilecek bir masa değil.

Ümidimiz bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak. Tek aday çıkmazsa, bizim masa dağılmaz. Biz parlamenter sistem mutabakatı ile birbirimizi bağlamışız. Diyelim bu masadan 2 aday çıktı. İkinci turda bu masa o iki adaydan biri etrafında birleşebilir.

Ortak aday çıkarabilirsek ilk turda kazanabiliriz. İlk turda Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Türkiye'de artık bir değişim şart. Değişimin lokomotifi de bu masadır."