Ahmet Davutoğlu’nun avukatından ‘Gezi Davası’ açıklaması: “13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne şikayetimizin olmadığı hususu ifade edildi”
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, avukatı aracılığıyla Gezi Parkı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede "Müvekkilimiz davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, kimseden şikayetçi olmamıştır" ifadeleri yer aldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, “Müvekkilimiz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir” dedi.
Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ahmet Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’na ‘şikayetçi’ olarak yer aldığı yönündeki haberleri yalanladı.
Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu.
"HERHANGİ BİR ŞİKAYETİMİZİN OLMADIĞI HUSUSU İFADE EDİLDİ"
Başçı’nın açıklaması şöyle:
- Son dönemde bazı basın yayın organlarında yoğun surette, müvekkilimiz Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Gezi Parkı Davası’yla alakalı olarak ‘şikayetçi’ olduğu iddia edilerek, davaya katılım sağladığı da servis edilmektedir. Müvekkilimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da sayın müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir.
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