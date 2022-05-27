Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal'la görüştü
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, pazar günü ev sahipliği yapacağı Liderler Zirvesi öncesinde çıktığı liderler turu kapsamında bugün de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.
Ahmet Davutoğlu, pazar günü ev sahipliği yapacağı Liderler Zirvesi’nde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi üzerinde uzlaşan partilerin genel başkanlarını akşam yemeğinde ağırlayacak. Davutoğlu, zirve öncesinde çıktığı liderler turu kapsamında bugün de Gültekin Uysal’la Demokrat Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Ahmet Davutoğlu, daha önce de sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu partilerinin genel merkezinde ziyaret ederek zirve öncesinde görüş alışverişinde bulunmuştu.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Kim öldürülecekti?
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi
- Kıyılar artık Emine Erdoğan'dan sorulacak
- 'Konut fiyatları tepetaklak olabilir'