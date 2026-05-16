Ahmet Davutoğlu'ndan bakanlara eleştiri: İki seçmeni var

16.05.2026 21:12:00
ANKA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bakanları eleştirdiği açıklamasında, "Şimdi iki tane seçmeni var, Sayın Erdoğan onu göreve getirir, Sayın Bahçeli desteklediği sürece görevde kalır" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Değişen Dünyada Türkiye'nin Yeni Rolü" konferansında konuştu.

İnsanı Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı'nın ortak düzenlediği konferansta güncel siyasi konulardan uluslararası gelişmelere ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini ancak geçmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

"BAHÇELİ DESTEKLEDİĞİ SÜRECE GÖREVDE KALIR"

Mevcut bakanların yurttaşlarla ilişkisini eleştirerek, "Herhangi bir bakanın halkı memnun etmek gibi bir gayesi var mı" diye soran Davutoğlu, kendi bakanlık döneminde halkı memnun etmek için birçok il ve ilçede halkla doğrudan diyalog kurduğunu anlattı.

Mevcut sistemde bakanların buna ihtiyaç duymadığını söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bakanın böyle bir çabası olur mu? Olmaz. Çünkü şimdi iki tane seçmeni var, Sayın Erdoğan onu göreve getirir, Sayın Bahçeli desteklediği sürece görevde kalır. Eskiden yurttaş şöyle düşünürdü, 'Orada bir bakanımız varsa gider işimizi görürüz", şimdi öyle bir bağ kalmadı. Milletvekillerine bugün acıyorum. Milletvekilleri sokağa çıkamayacak haldeler. Özellikle iktidar milletvekilleri. Ama ellerinde hiçbir güç yok. Eskiden olduğu gibi 'Ben bakana baskı yapayım bakanda işimizi yapsın' anlayışı da yok.

Bakan onun telefonuna çıkmasa da Sayın Erdoğan'ın tüm gezilerine katılsa bakanlık daha garanti. Siyasetin dokusu, doğası bozuldu. Bu muhalefet için de ana muhalefet için de böyle.  'Ben milletvekili olayım ondan sonra partimi değiştireyim, bir sonraki döneme hazırlanayım' anlayışı var. 37 milletvekili, 76 belediye başkanı niye parti değiştirir? Çünkü bütün kaynakların bir elde olduğu ve onun da siyasi geleceğini belirlediği bir yapı. Ve ekonomik tahribat. Hiçbir denetimin olmadığı ve ekonominin bir rant dağıtma aracına getirildiği bir ülkeden bahsediyoruz."

"SİSTEM MİADINI DOLDURMUŞTUR"

İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kaldıracaklarını söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miadını doldurmuştur. 10 yılda bu sistemle geldiğimiz yer ortada. Eski sistemin de ceremesini ben çektim. Eski sistem de çarpık bir parlamenter sistemdi. Yetki, sorumluluk ve denetim mekanizmalarının işletildiği, öngörülebilir bir düzenin sağlandığı bir yeni parlamenter sistemi Türkiye'nin inşa etmesi lazım" dedi. 

Davutoğlu'ndan o 'AKP'lilere sert eleştiri: 'Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi' Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir muhasebe yapın. 10 yıl kaybettiniz, 10 yıl kaybettirdiniz Türkiye'ye. Kimdi bunlar; üçlü çete. Birisi kazanmadığı bir seçimin üstüne oturmaya çalışan düşük profilli bir başbakan. Sonra hangi yolsuzluklarla Hollanda'da 28 milyar doları olduğu iddialarına bile cevap veremeyen birisi. Diğeri 90'lı yılların bütün kirli artıklarının faili meçhuller iktidara taşımak üzere AK Parti'ye sızmış bir İçişleri Bakanı. Birisi de kayınpederine dayanarak ülkenin geleceğinde lider olmayı hayal eden maceraperest bir damat. Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi" dedi.
Ahmet Davutoğlu'ndan CHP'ye: 'Sınavı kaybettiniz, arınacaksınız' Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı belediye başkanları dönük suçlama ve tutuklamalar üzerinden CHP'ye yüklendi. Davutoğlu, "CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Ama siz ara sınavı kaybetmişsiniz. Finalde ben iktidara oynayacağım diyorsunuz. Yapamazsınız, arınacaksınız" dedi.
Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış'tan Ahmet Davutoğlu'na ağır sözler: 'Sizinle vakit kaybedecek durumda değiliz' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi" sözlerine karşılık verdi. Akış, "Aslında gerçekten bir sürü önemli işimiz var. Sizinle vakit kaybedecek durumda değiliz. Fakat kamuoyunu yanılttığınız ve yalan söylediğiniz için (bu maalesef sizde huy olmuş) açıklama yapmak gereği hasıl oluyor" dedi.