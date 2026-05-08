Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış'tan Ahmet Davutoğlu'na ağır sözler: 'Sizinle vakit kaybedecek durumda değiliz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında üç çetenin Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdiğini ifade etti.

Davutoğlu, "Bir muhasebe yapın. 10 yıl kaybettiniz, 10 yıl kaybettirdiniz Türkiye'ye. Kimdi bunlar; üçlü çete. Birisi kazanmadığı bir seçimin üstüne oturmaya çalışan düşük profilli bir başbakan. Sonra hangi yolsuzluklarla Hollanda'da 28 milyar doları olduğu iddialarına bile cevap veremeyen birisi. Diğeri 90'lı yılların bütün kirli artıklarının faili meçhuller iktidara taşımak üzere AK Parti'ye sızmış bir İçişleri Bakanı. Birisi de kayınpederine dayanarak ülkenin geleceğinde lider olmayı hayal eden maceraperest bir damat. Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NA YANIT SARAY'DAN GELDİ

Davutoğlu'nun söz konusu açıklamasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akış, Davutoğlu hakkında, "Sondan ikinci başbakanımız" ifadesini kullandı.

Akış'ın Davutoğlu'na yanıtı şu şekilde:

"Değerli muhteris sondan ikinci başbakanımız. Aslında gerçekten bir sürü önemli işimiz var. Sizinle vakit kaybedecek durumda değiliz. Fakat kamuoyunu yanılttığınız ve yalan söylediğiniz için (bu maalesef sizde huy olmuş) açıklama yapmak gereği hasıl oluyor.

Öncelikle sizin şeffaflık paketi diyerek Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracağınızı duyurduğunuz tarih, 14 Ocak 2015. Sizden il başkanı atama yetkisinin alınması ise 2 Mayıs 2016. Bunları arka arkaya olaylarmış gibi anlatmanız doğru değil. Fakat bu hadiseler arasında bir bağlantı var evet, o da şu: Siz sondan ikinci başbakanlığınız döneminde başbakan olur olmaz etrafınızdaki çete ile birlikte arkanıza uluslararası güçleri de alarak Sayın Cumhurbaşkanımızı önce etkisizleştirip sonra da tasfiye etmeye gayret ettiniz. Sizin şeffaflık dediğiniz iyiniyetli bir reform hareketi değil; bilakis yürüdüğünüz “kutlu yolda” bizden "öncekiler kirli, biz temiziz" şeklindeki iftira kampanyasının bir parçasıydı.

Bu ve bunun gibi birçok ayak oyunu ile partinin de genlerini değiştirmeye kalktığınızda pek tabi olarak AK Parti’nin sahibi olan teşkilat ve onun en üst temsil organı hukukuna sahip çıktı ve elinizden il başkanı atama yetkisini aldı. İşte sizin bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini hedef almanız neticesinde de üçlü çete dediğiniz kişiler ve onların yanında çok sayıda arkadaşımız karşınızda durdular. Allah başta Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu olmak üzere tüm o arkadaşlarımızdan razı olsun.

Kıymetli muhteris sondan ikinci başbakanımız şimdi bizimle kıyıda köşede buluşan ittifak ettiğiniz birçok kimse de “yahu ne olur bizi muhteris sondan ikinci başbakanımızdan kurtarın” diyorlar. O yüzden kıyıda köşede kiminle konuşuyorsanız; onların hukukunu da lütfen koruyun. Kamuoyunun önünde ağzınıza sakız etmeyin. Kıyıda köşede konuşanların size ne konuştuğu, bize ne konuştuğu belli olmaz. Son olarak değerli sondan ikinci başbakanımız, lütfen yalanlarınıza ve ihtiraslarınıza Miraç gecemizi ve teheccüt namazınızı alet etmeyiniz. Bunları söylemeden de kamuoyuna açıklama yapabilirsiniz. Biz sizin Müslüman olduğunuza inanıyoruz zaten."