Ahmet Davutoğlu'ndan CHP'ye: 'Sınavı kaybettiniz, arınacaksınız'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Davutoğlu'nun konuşmasında bazı belediye başkanlarına yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" suçlamalarıyla yapılan tutuklamalar üzerinden CHP'ye yaptığı çağrı dikkat çekti.

"Açık söylüyorum. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin" diyen Davutoğlu, konuşmasında "İki sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları eğer birçok itirafçıyla yolsuzluklara bulanmışsa bazıları da içeri girmemek için partiyi değiştirmişse ana muhalefet partisinin de kendisine bir bakması lazım. Ben şu anda CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Ama siz ara sınavı kaybetmişsiniz. Finalde ben iktidara oynayacağım diyorsunuz. Yapamazsınız, arınacaksınız" sözlerini sarfetti.

Davutoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"TÜRK SİYASETİNE KARA LEKE OLARAK GEÇECEKSİNİZ"

2023 seçimlerinden bu yana 37 milletvekili parti değiştirdi. Bu parti değişmelerinde iktidar ne kadar sorunluysa ana muhalefet partisi de o kadar sorunludur. 76 belediye başkanı son 2 yılda AK Parti'ye geçti. 37 milletvekili Meclis'in yüzde 10'u demek. Yüzde 10'u bir önceki seçim kampanyasında söylediğinin tam aksi bir yere kaymışsa buna ahlaki çürüme denir. Allah aşkına bu saf değiştirenler insan muhasebe eder siyasi görüşü değişir anlarım ama siyasi görüşü olmayan insanların sadece ikbal için saf değiştirenlere sesleniyorum; sizler Türk siyasetine kara leke olarak geçeceksiniz. Nereye giderseniz gidin öyle anılacaksınız. Ama en önemlisi de en büyük zararınız da 19 yaşındaki bir gence bu soruyu sordurmak olacak. Güç dediğiniz şey üç unsura dayanır; bilgi, sermaye ve iktidar. Biz büyük medeniyetlerimizi kurarken bu üç unsuru ahlakla bezediğimiz için büyük medeniyetler kurduk.

"GERÇEK BİR SİYASİ AHLAK DEVRİMİ ŞARTTIR"

Sermaye ile sermaye ile iktidar arasında öyle bağlar kurulmuş ki iktidar sermaye rant dağıtıyor. Sermaye iktidara seçim kampanyaları için para veriyor. Bu çarpık ilişki siyasi sistemik yozlaşma düzenine ulaştı. İktidarda böyle de ana muhalefette farklı mı? Açık söylüyorum. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. İki sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları eğer birçok itirafçıyla yolsuzluklara bulanmışsa bazıları da içeri girmemek için partiyi değiştirmişse ana muhalefet partisinin de kendisine bir bakması lazım. Ben şu anda CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Ama siz ara sınavı kaybetmişsiniz. Finalde ben iktidara oynayacağım diyorsunuz. Yapamazsınız, arınacaksınız. İktidar ise zaten bu çürümenin merkezinde. Gerçek bir siyasi ahlak devrimi yapmak farzdır, vaciptir, şarttır.

"AK PARTİ'YE 'MUHAFAZAKAR DEMOKRATLAR' DİYORDUK"

Bu iktidar niceliğe bakıyor. Onun için 76 belediye başkanını alıyor. AK Parti kurulduğunda adı 'Erdemliler Hareketi'ydi. Şimdi ne biliyor musunuz; çıkarcılar hareketi. Bütün çıkarcıları alıyorsunuz. Bizim bunun karşısında susmamızı beklemesin kimse. Geri adım atmamızı da beklemesin. Zihni çölleşme, bu da vahim. AK Parti'nin kuruluş sürecindeki kavramlarına bakın. Nerede muhafazakar demokrasi? Biz muhafazakar demokratlar diyorduk AK Parti'ye. Teorik olarak, felsefi olarak ürettiğimiz ve AK Parti programlarına koyduğumuz özgürlük, güvenlik dengesi nerede? Özgürlük yok. İşte böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sadece AK Parti'de mi? Ana muhalefet partisine de sesleniyorum; sizde de zihni bir çölleşme var. Özgür düşünce olmadan bu çölleşme bitmez. Ahlaki bir reform, bir devrim olmadan da bu ahlakısızlaşma süreci bitmez. İşte biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için yola çıktık. Sayımızın ne olduğu anket şirketlerinin takdirinde değil. Hazreti Peygamber 40 kişiyle başladı yolda.