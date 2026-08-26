Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Katar Emiri' iddiasına yalanlama

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Katar Emiri' iddiasına yalanlama

26.08.2026 12:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Katar Emiri' iddiasına yalanlama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Katar Emiri’nin danışmanlığını yapacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanı aracılığıyla yapılan açıklamada, Davutoğlu için "bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı herkesçe rahatlıkla bilinmektedir" denildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gazeteci yazar Sebahattin Önkibar, Gelecek Partisi'ni feshetme kararı aldığını duyuran Ahmet Davutoğlu’nun Katar Emiri’ne danışmanlık görevi yapacağı yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti.

Önkibar, Youtube kanalından ortaya attığı iddiasını  "Haber kaynağımın yüzde yüz teyit ettiği bilgilere göre Davutoğlu, Katar Emirinin dış politikada başdanışmanı oluyor. Türkiye’nin yakın geçmişteki başbakanı bundan sonra Katar Emirine akıl verecek" ifadeleriyle dile getirmişti.

Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ufuk Karcı açıklamasında şöyle dedi:

"Sayın Ahmet Davutoğlu’nun vefat eden Katar Emiri başta olmak üzere, mevcut Emir ile birlikte bölgedeki birçok devlet ve hükümet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkileri kamuoyunca bilinmektedir. Sayın Başbakanımız, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra; kendisine yönelik yapılan fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı da herkesçe rahatlıkla bilinmektedir. 

Bu nedenle, Sayın Ahmet Davutoğlu’na Katar Emiri’nin danışmanlığı veya benzeri bir görev verildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz.

Kamuoyunun, herhangi bir resmî dayanağı bulunmayan bu tür iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

İlgili Konular: #ahmet davutoğlu #KATAR Emiri

İlgili Haberler

Son Dakika... Gelecek Partisi resmen feshedildi: Siyasi faaliyetlerine son verildi
Son Dakika... Gelecek Partisi resmen feshedildi: Siyasi faaliyetlerine son verildi Son dakika haberi... Gelecek Partisi, bugün gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonucunda delegelerin oylarıyla partinin resmen feshedildiğini ve tüm siyasi faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni feshetmişti: Selçuk Özdağ'dan çarpıcı iddia
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni feshetmişti: Selçuk Özdağ'dan çarpıcı iddia Gelecek Partisi’nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını açıklayan Ahmet Davutoğlu'na Selçuk Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, “Geçen hafta perşembe hemen alelacele bizi çağırdılar ve dediler ki ‘Partiyi feshettik.’ Bir bildiri yayınlanıyor. Ben bu bildiriyi de Sayın Davutoğlu’nun sayfasından yayınlandıktan sonra gördüm” dedi.