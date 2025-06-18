Ahmet Davutoğlu'ndan Selçuk Bayraktar'a sert tepki: 'İsrail'in ölüm makinelerinin tedarikçisi...'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu kürsüde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı Baykar ile İsrail'in silah tedarikçileri arasında yer alan İtalyan şirket Leonardo arasında anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.





"RİYAKAR POLİTİKANIN BİR YANSIMASI"

Davutoğlu, "Her zaman gururla desteklediğimiz Baykar'ın, İsrail'in ölüm makinelerinin tedarikçisi Leonardo ile bu ortamda bir anlaşma imzalaması, hamaset ile işbirlikçi arasında gidip gelen riyakar politikanın bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail ordusunun önemli silah tedarikçileri arasında yer alan İtalyan şirket Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ile el sıkışmıştı.

Basın toplantısı düzenleyen ikili ortak girişimin imzalarını atmıştı. Bu görüntüler kısa sürede kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.