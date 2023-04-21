Ahmet Davutoğlu Nurdağı'nda konteyner kenti ziyaret etti: 'Her seferinde insanlarımızın metanetini görmekten onur duydum'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 10:28

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:12

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Camisi'nde kıldı.

Davutoğlu, namazın ardından camideki halkla bayramlaştıktan sonra eşi Sare Davutoğlu ile konteyner kenti ziyaret etti.

"BURADAKİ İNSANLARIMIZIN DİRAYETİNİ GÖRMEKTEN ONUR DUYDUM"

Depremzede ailelerle bayramlaşıp sohbet eden Davutoğlu, depremin çok büyük acı olduğunu ve bölgedeki her eve bu acının yansıdığını belirterek, "Bayramımızı, asli ailelerimiz olan deprem bölgesinde geçirmeye karar verdik. Dün Gaziantep'e geldik. Bayram namazını Nurdağı'nda idrak ettik. Nurdağı'na deprem sonrasında ikinci gelişim. Deprem bölgesini defalarca gördük. Her seferinde buradaki insanlarımızın metanetini, sabrını, dirayetini görmekten onur duydum" diye konuştu.

"SINAV VE İMTİHAN GÜNÜ"

Yaşanan felaketin depremzedeler kadar tüm milletin sınav ve imtihanı olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugünler, milletlerin sınav ve imtihan günüdür. Omuz omuza vereceğiz, bütün bu engelleri aşacağız. Bütün bu karşı karşıya kaldığımız zor zamanları hep beraber aşacağız" dedi.

Davutoğlu, açıklamasının ardından Hurşit Mezarlığı'nı ziyaret edip depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.