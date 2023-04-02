Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'ndan 'otizm farkındalık günü' mesajı: Otizm, eksiklik değil, farklılıktır

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:19

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 19:30

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla eşi Sare Davutoğlu ile birlikte çektiği videoyu bugün Twitter hesabından paylaştı.

Mesleği hekimlik olan Sare Davutoğlu, Otizm Farkındalık Günü’ne ilişkin şunları söyledi:

“Otizm Farkındalık Günü, otizmli bireylerin güçlü yanlarını ve potansiyellerini keşfetmek için bizlere fırsat sunuyor. Otizm, eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve otizmli bireyler ve ailelerinin yanındayız.

Uzun zamandır yakından ilgilendiğim farkındalığa katkıda bulunmak istedik. Yakın zamanda, otizmli olan ailelerle bir araya geldik. Onlarda gördüğüm ortak bir özellik var. Önce aileler, bu tanıyla birlikte inkar ediyorlar. Ardından, çok ciddi bir kabullenmede zorlanma ve öfke bunu izliyor; ‘Neden benim evladım’ gibi. Daha sonra aileler, bu tanıyı kabulleniyorlar ve ne yapacaklarına odaklanıyorlar. Korunması, kollanması ve çok özel bir evlatları olduğunu kabullenerek o evlatları için her alanda savaşmaya başlıyorlar.

Ben de Konya’da Sobe Otizmli Bireyler Vakfı’nın kurulmasına destek oldum. Otizmli olan ailelerin hayatı gerçekten çok zor. Çok kıymet verdikleri evladını kendisinden korumak, o öfke nöbetleri sırasında evlatlarının kendisine zarar vermesinden korunmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca çok özel eğitim almaları gerekiyor. Genellikle anne babadan birisi, bu sebeple işinden ayrılmak ve bütün mesaisini, bütün imkanını, bütün gücünü çocuğunun eğitimine hasretmek zorunda kalıyor. Ailenin genel yaşam programı tamamen değişiyor. Çok zorlu bir süreç başlamış oluyor. Bu konu, aslında çözümü aileyi aşan bir konu. Onun için de mutlaka devletin de yapacakları çok şey var.”

AHMET DAVUTOĞLU: EĞİTİM VE TERAPİ İMKANLARI HER AİLENİN ELİNDE DEĞİL

Ahmet Davutoğlu da otizmli çocukların sadece ailelerin sorumluluklarında olmadığını, devletin de bu konuda anayasal sorumluluğu bulunduğu belirterek, “Otizmli çocukların geleceğe hazırlanması ve özellikle istihdam alanlarında devlet imkanlarıyla desteklenmesi bir zorunluluk. Eğitim ve terapi deyince, belki de otizmli çocukların en fazla ihtiyaç hissettiği alan bu. Ancak eğitim ve terapi imkanları her ailenin elinde değil. Çok büyük bir maliyete sebebiyet verebiliyor, 15 bin lirayı bulan bir maliyet” diye konuştu.