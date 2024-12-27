Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teşekkür: 'Heyecan oluşturacağına olan inancım tam'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi'nden Saadet Partisi'ne geçen milletvekilleri için Ali Babacan'a ve DEVA milletvekillerine teşekkür etti. Davutoğlu, "Bu adımın kısa sürede toplumumuzda yeni bir heyecan oluşturacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teşekkür: 'Heyecan oluşturacağına olan inancım tam'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 18:10

Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

Gelişmelerin ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu X hesabından açıklama yaparak teşekkür mesajı yayımladı.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Gelecek-Saadet Grubumuzun, TBMM bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerini yeniden ve daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için destek sağlayan Deva Partisi’ne; Genel Başkan Sayın @alibabacan başta olmak üzere, Mersin Milletvekili Sayın @emin_ekmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın @avertugrulkaya’ya teşekkür ederim.

Her geçen gün kutuplaştırılarak  daraltılmak istenen siyasi hayatımıza yeni bir ufuk ve yeni bir soluk olacak birlikteliğimizin ilk işareti olan bu adımın kısa sürede toplumumuzda yeni bir heyecan oluşturacağına olan inancım tamdır.

Gereken her fedakarlığı yaparak aşılmaz zannedilen her engeli aşacak, çıkmaz zannedilen her yolu açacak, tüketildiği zannedilen her umudu yeniden yeşertecek, milletimize giydirilmek istenen her deli gömleğini yırtıp atacağız. 

Biz buradayız ve Elif gibi dimdik ayaktayız!

Son nefesimize kadar Hakkın rızası ve halkın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz!"


Etiketler: #ahmet davutoğlu #Babacan #Gelecek Partisi

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