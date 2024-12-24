Davutoğlu'nun açıklamaları gündem olmuştu... Gelecek Partisi'nde istifa!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:10

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yamalı, paylaşımında "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, geçen günlerde "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

EVİNE Mİ DÖNÜYOR?

Gelecek Partisi'nden istifa eden Yamalı'nın AKP'ye katılacağı öne sürülüyor. İddiaya göre Yamalı'ya yarınki AKP Grup Toplantısı'nda parti üyelik rozeti takılacak.

Yamalı, Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapmış, 2014-2018 yıllarında ise AKP Ankara İl Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

SAADET-GELECEK 19'A DÜŞTÜ

Nedim Yamalı'nın istifasının resmileşmesinin ardından Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşecek. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 12'ye yükselecek.

İstifayla birlikte Meclis'te 20 milletvekiliyle ortak grup kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin vekil sayısı da 19'a düştü. İki parti bu durumda grup hakkını kaybediyor.