Ahmet Davutoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı: 'Bunun adı kader değil, kısa devre'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kısa devre yaptı!” notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan deprem felaketine ilişkin bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:38
Ahmet Davutoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı: 'Bunun adı kader değil, kısa devre'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki yurttaşların yaşadığı sorunlara ve koordinasyon eksikliklerine ilişkin bir video yayımladı.

Davutoğlu videoyu “Bunun adı kader değil, kısa devre. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kısa devre yaptı” notuyla paylaştı. 

'ARTIK KİMSE BU HESAPTAN KAÇAMAZ!'

Davutoğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kaydetti: 

Alanda büyük bir ısınma problemi var, barınma problemi var, hijyen problemi var. Talimat bekliyor herkes, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yukarıdan talimat gelmeden harekete geçilmiyor. Bundan aylar önce Kızılay yurt dışındaki operasyonlara on binlerce ikramiye edimemiş.

Kimse artık bu hesaptan kaçamaz. Antakya’da şu anda büyük bir güvenlik problemi var ve sivil toplum kuruluşları orayı terk ediyor. Böyle bir felakette düzeni sağlayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Demek Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi devreye sokacak şekilde valiler anında talimat vermedi. Bugün gördüğüm tablo malesef bir güvenlik sorunudur aynı zamanda. Bir sistemdir devlet aynı zamanda onun illa ve mutlaka talimat beklemesi gerekmez, hele afet yönetiminde!


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