Depremde cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 22:28
Depremde cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden kaçanlardan 40’ı, güvenlik güçleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.

Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.


deprem depremler CEZAevi

İlgili Haberler

ABD'li deprem bilimciden Anadolu Ajansı'nın haberine tepki

ABD'li deprem bilimciden Anadolu Ajansı'nın haberine tepki
Depremin 158. saatinde mucize: 13 yaşındaki Fatih enkazdan sağ çıkarıldı

Depremin 158. saatinde mucize: 13 yaşındaki Fatih enkazdan sağ çıkarıldı
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

En Çok Okunan Haberler