Depremde cezaevinden firar edenlerden 40'ı yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar edenlerden 40 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden kaçanlardan 40’ı, güvenlik güçleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı.
Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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