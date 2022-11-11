Ahmet Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret: 'Desteğimiz demokrasi ve hukuktan yana'

11 Kasım 2022 Cuma, 13:23

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Saraçhane'deki İBB binasında ziyaret etti.

İmamoğlu, Davutoğlu'nu tören mangasıyla karşıladı. İkilinin görüşmesi saat 11.00'de başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Davutoğlu, şeref defterine yazdı.

"BUGÜN ZİYARET ETMEYİ ÖZELLİKLE TERCİH ETTİM"

Şeref defterini imzalamasının ardından İmamoğlu'na misafirperverliği için de teşekkür eden Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği' iddiasıyla açılan dava ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "İade-i ziyaret borcumuzu çok tarihi, önemli bir günde, tarihi derken olumlu anlamda değil, ülkemizin itibarı açısından çok ciddi demokrasimizin ve hukukumuzun itibarı açısından ciddi bir riskin, yanlışın olma ihtimalinin olduğu bir günde ziyaret etmeyi özellikle tercih ettim. Bu bizim İstanbulumuza, demokrasimize, hukukumuza saygının bir gereğidir. Siyasi mücadele içinde farklı görüşler, bazen sert tartışmalar da olur. Olmaması gereken bir şey varsa o da siyasetin hukukun, siyasete alet edilerek farklı düşünenlerin cezalandırılması üzerinden siyasi bir dizayn etme çabasıdır. Bunun yaşanmaması gerekir. Ben de ifade ediyorum. 2019 seçimlerinin tekrar edilmesi, son derece yanlış olmuştur. Demokrasimize, hukukumuza, ülkemize bir itibar kazandırmamıştır" dedi.

"DESTEĞİMİZ DEMOKRASİDEN VE HUKUKTAN YANA"

Ahmet Davutoğlu, "Hangi görüşte ve hangi partide olursa olsun, hepimizin nihai olarak güvenmesi gereken yargıdır, hukuktur. Hukuku siyasetin dışında, bütün siyasetçilerin de saygı duyduğu nihai merci olarak görmek durumundayız. Asla hukukun siyasallaşmasına izin vermemeliyiz. Yargıya güvenin yüzde 80-90 olması bile kabul edilemez. Bir ülke gerçekten hukuk devleti olacaksa yargıya güvenin yüzde 100 tam bir mutabakatla olması lazım. Davada yargının, demokrasinin ve ülkemizin irtibatını sarsacak bir karar çıkmaz. Bir görüş beyanında ibaret olan bir yargı sürecinin başlaması hatadır. Gündemde tutulması hatadır. Bütün kararlara saygımız tabi ki olur ama bir görüş beyanından ibaret olan yargı sürecinin başlaması zaten hatadır. Bu şekilde sürdürülmesi hatadır. Sık sık istişare ediyoruz, Kanal İstanbul da dahil olmak üzere. Bundan sonra da her zaman İstanbulumuzun emrindeyiz. Bu hukuki süreçte de desteğimizin demokrasiden ve hukuk yanından olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu.

"ADAYIMIZ SEÇİM SÜRECİ BAŞLADIĞINDA İLAN EDİLECEK"

Davutoğlu, 6'lı masanın aday açıklamamasıyla ilgili sorulan soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Adayın açıklanmaması sanki verilen söz yerine getirilmemiş gibi bir edayla soruluyor. Başladığımız an şunu söyledik, cumhurbaşkanı adayımız seçim süreci başladığında ilan edilecek. Bütün liderler buna sadık kaldılar. 'Şu ayda beyan edeceğiz' demedik. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklaması onları bağlar. Ben bu sistemi başkanlık sistemi olarak görmüyorum ama çarpık bir başkanlık sistemi de olsa böyle bir aday açıklamasını aylar öncesinde açıklanmasıyla ilgili bir kural yok"

'5N1K' kuralına değinen Davutoğlu, "'Kim' sorusu, 5N ile birlikte cevaplandırılacak ve önce ne olacağı, nasıl olacağını cevaplamakla geçer. 14 Kasım'da Babacan ev sahipliğinde yapacağımız toplantıda da, nasıl yöneteceğimizi, geçiş sürecinin mekanizmasını tespit edeceğiz. Ortak politikalarımızın ne olacağını da muhtemeldir ki aralık ayı içinde tamamlamış olacağız. Ne yapacağımızı ve nasıl yöneteceğimizi bütün detaylarıyla açıklayacağız ondan sonra soru kim sorusuna gelecek" dedi.

"GEÇİŞ SÜRECİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE MİLLET KARAR VERECEK"

Davutoğlu, "İçeriden 6 lider arasından veya dışarıdan yeni aday Cumhurbaşkanı makamını Sayın Erdoğan'ın kullandığı gibi kullanmayacak. Tek adam yönetimiyle olmayacak. 6 liderin mutabakatıyla bir isim üzerinde uzlaşıya varacağımıza inanıyorum. Merak etmeyin, Türkiye sahipsiz değil. Bugün bir hukuk mücadelesi yürütülüyor. Şu anda bu mücadeleyi doğru yürütmek önemli. Onun için buradayım. Hukukun siyasallaşması karşısında omuz omuza vermek bir isim tespit etmek kadar önemlidir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılacak. Eski mantıkla yönetecek birisi olmayacak. Geçiş sürecinin nasıl işleyeceğini konusunda görüşlerimiz büyük ölçüde ortak görüşlerimiz var. Ondan sonra aday tespit edilecek. Meclis aritmetiğinde 400 milletvekiline ulaşmışsak 6'lı masa olarak hemen geçeriz. Türkiye'nin belirsizliğe ve vakit kaybına tahammülü yok. 400 milletvekiliniz varsa anayasa değişikliği yaparsınız ve parlamenter sisteme geçersiniz ve sistem yerine oturur. Geçiş sürecinin ne kadar süreceğine millet karar verecek" dedi.

"ASLA UNUTULMAYACAK ZİYARET"

Ahmet Davutoğlu'nu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Türkiye'mizin yargı sürecinde belki de önemli bir günde hem şahsını hem İstanbul Büyükşehir Belediyemizi hem de 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren bir günde ve zamanda bizi ziyareti çok anlamlı ve değerlidir. Asla unutulmayacaktır. Bu siyasal süreçteki 6'lı masanın ülkemiz adına yargı sürecinde yaşadığımız olumsuzluklardan sonra 2023'ün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. O masada bulunan siyasi partilerimizin liderlerine yürekten başarılar diliyoruz. Bütün çabamızla yanlarında olduğumuzu ve ülkemiz adına çok güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.