Ahmet Davutoğlu'ndan 'Lübnan' çıkışı: 'Görevde olsaydım bugün Beyrut'a inerdim'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:49

Lübnan Hizbullahı'yla 8 Ekim 2023'ten beri karşılıklı saldırılara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Beka ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül tarihinde başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

'BUGÜN BEYRUT'A İNERDİM'

Yaşanan gelişmeler sonrası KRT'de Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile buradan uzakta konuşma değil otururdum, Beyrut’ta sonraki aşamayı düşünürdüm. Hakan Fidan elinden geleni yapıyor olabilir. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bugün ben görevde olsaydım bugün Lübnan’a inerdim."

LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ahmet Davutoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Davutoğlu ve Mikati’nin görüşmesi sırasında İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara harekatı ile birlikte daha da artan saldırıları ve Lübnan’ın mevcut durumunun görüşüldüğü ifade edilirken Davutoğlu, Söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden Lübnan vatandaşları için taziyelerini iletti.

Davutoğlu, Lübnan’ın Necip Mikati’nin devlet tecrübesiyle bu kritik dönemi aşacağına inandığını ve bu kapsamda Lübnan’a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu iletirken görüşme sırasında Mikati, İsrail saldırılarının Lübnan ve bölge için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.