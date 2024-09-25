Davutoğlu: Sayın Erdoğan'ı dinledim ve gurur duydum

Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:59

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

DEVA Partisi ile birleşip birleşmeyeceklerine dair konuşan Ahmet Davutoğlu, "her türlü fedakarlığa hazır olduklarını fakat DEVA'nın birleşmeye hazır olmadığını" söyledi. Davutoğlu, "Biz birleşelim diye teklif götürdüm. Gelecek Partisi olarak kalırsa isim Babacan başkan oldun, DEVA Partisi kalırsa isim Davutoğlu genel başkan olsun dedim" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Sayın Babacan'a dün gece de söyledim grup meselesi de kabulümüz de ama şu anda bizim Saadet Partisi'yle zaten yürüyen bir grubumuz var ve gayet de iyi yürüyor. Bir yıl sonunda yeniden değerlendireceğiz dedik. Ben bu konu da şey ilkelere uyarım, usulüne uyarım" diye konuştu.

Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşması nedeniyle överek "Gazze halkı kahramanca direniyor. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinledim ve gurur duydum. Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı böyle konuşmalıdır. Tereddütsüz, kararlı mesajlar" ifadelerini kullandı.