Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e bayram ziyareti

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayram dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sayın @Ahmet_Davutoglu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.