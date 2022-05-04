Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e bayram ziyareti
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i bayram ziyareti gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayram dolayısıyla kendisini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ailesiyle bayramlaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sayın @Ahmet_Davutoglu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Sayın @Ahmet_Davutoglu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık.— Meral Akşener (@meral_aksener) May 4, 2022
Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.
Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin. pic.twitter.com/ZxY977CMMR
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