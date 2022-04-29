Yurttaşlar parmaklarındaki alyanslarını çıkarıp Meral Akşener’e uzattı

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında dün Antalya’daydı. Esnafı ziyaret eden Akşener, Muratpaşa’da yurttaşlara hitap etti. Gittiği her kentte halkın sıkıntısını dinlediğini anlatan Akşener, “Beş maaş alan danışmanlar, 13 uçakla gezenler, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyenler, geceyi aç geçiren milletimizin karşısında utanın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki “yüzük” açıklamasına göndermede bulunan Akşener, şunları söyledi:

“Yüzükle yola çıktılar. ‘Bu yüzükten fazlası olursa bilin ki yanlış işler yapmışım’ dediler. Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, 5’li çeteler oldu. Bu yüzük sonrasında 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp Hariri’nin cebine koydular. Bu yüzükle geldiler, sizleri umutsuzluğa mahkûm ettiler. Beş maaş alan danışmanlar ürettiler. Bakan yardımcılarının maaşları 314 bin lira geldi. Haram olsun, zıkkım olsun.”

Akşener, “El ele vereceğiz, bizi birbirimize düşüren bu siyasetçi takımını ve onların kurduğu harami düzeni birlikte sandıkta yıkacağız. Demokrasiyle, millet iradesiyle yenilemeyecek hiçbir istibdat yoktur. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.” Akşener’in konuşması sırasında yurttaşların parmaklarındaki yüzükleri çıkarıp Akşener’e vermesi dikkat çekti. Akşener, “Türkiye’de bir ortaoyunu, seçmene bir fare tuzağı var. Manevi değerlerimiz üzerinden ne kadar kutuplaştırmaya müsait konu varsa yapıldığını gördüm ve fare tuzağına mahkûm edilmiş bir seçmenin varlığına ‘hayır’ demek için yola çıktım” dedi.