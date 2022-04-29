Gençler, Meral Akşener’e kaygı ve sorunlarını anlattı: Herkes bir Atatürk bekliyorsa, o Atatürk kim olacak?

29 Nisan 2022 Cuma, 20:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programı kapsamında gençlerle dördüncü kez bir araya geldi.

Bir genç, “‘Çocukluğunu, gençliğini, geleceğini, hayallerini, özgürlüğünü çaldılar. Niye kalıyorsun’ diyorum” sözleriyle sitem etti. Akşener ise, gençlere “Ben sizlerin ciddiyetle siyaseti takip ettiğinizi sizden öğrendim. Bu gençler Türkiye’yi ve siyaseti değiştirecek, doğru. Oy kullanırsanız değiştireceksiniz” karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programı kapsamında Ankara'da gençlerle dördüncü kez bir araya gelerek sohbet etti. Görüşmeye ilişkin görüntüler İYİ Parti tarafından bugün duyuruldu.

Gençler düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Bir şeylerin düzeleceğine inancım kalmadı artık keşke bir hayalim olsaydı. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular. Fikir özgürlüğümüz yok. İstediğimiz hiçbir şeyi söyleyemiyoruz.”

“Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gitmek istiyorum.”

“‘Çocukluğunu, gençliğini, geleceğini, hayallerini, özgürlüğünü çaldılar. Niye kalıyorsun’ diyorum.”

“Bu ülkeyi bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz.”

"Ben kalmazsam, o kalmazsa, biz kalmazsak bu karanlığı kim aydınlığa çıkaracak?"

"Herkes bir Atatürk bekliyorsa o Atatürk kim olacak?"

"OY KULLANIRSANIZ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Akşener ise, gençlere “Ben sizlerin ciddiyetle siyaseti takip ettiğinizi sizden öğrendim. Bu gençler Türkiye’yi ve siyaseti değiştirecek, doğru. Oy kullanırsanız değiştireceksiniz” karşılığını verdi.