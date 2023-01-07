Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 22:43

Güncelleme: 07.01.2023 - 22:43

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. AKP ve MHP’den günlerce cinayete ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

Cinayet sonrası MHP derin bir sessizliğe bürünmüş, fakat MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamasına yanıt vermişti.

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yalçın, CHP'yi 'mafya' olmakla suçladı. Yalçın ayrıca, açıklamalarında DEVA Partisi Ali Babacan'a da yüklendi.

DAVUTOĞLU'NDAN SİNAN ATEŞ PAYLAŞIMI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetine dair bir video yayımladı. Videoda,

Davutoğlu, paylaşımında "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor.



Niye? Niye? Niye? pic.twitter.com/zCzURY7JbZ — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 7, 2023

Davutoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir İçişleri Bakanı susuyor niye? Niye Bahçeli susuyor. Yangın var İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde, Cumhurbaşkanı talimat veriyor söndürsün itfaiye diye. Peki ya memlekette yangın var, sokakta insanlar canından emin değil. Niye talimat vermiyorsun sonuna kadar gidin diye. Biz bu oyunu 70'li yıllarda gördük. Demek Türkiye'de bir grup öyle veya böyle tehlikeli gördüğü kişileri sokak ortasında infaz edebilecek cürete sahip. Bu Selçuk Özdağ yapılan saldırıya sessiz kalınmasının devamı mahiyetindedir. Buna da sessiz kalırsa seçim öncesinde nereye gider?

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlara silahıyla karşılık veren Selman Bozkurt ise yaralı kurtuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü sosyal medya paylaşımında Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ve sessizliği ile dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek "Ne zamana kadar susacaksın?" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" demişti.