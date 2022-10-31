Ahmet Eşref Fakıbaba: 10 gün önce müthiş bir tehdit aldım

31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:09

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta ise Meral Akşener'in genel başkan olduğu İYİ Parti'ye katıldı.

İstifasının perde arkasına ilişkin Halk TV ekranlarında dün akşam açıklamalarda bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, soyismi 'Yıldız' olan bir kişi tarafından tehdil edildiğini açıkladı. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba, daha önce de AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını anlattı.

Fakıbaba, "Türkiye'de gözü dönmüş kişilerin neler yapabileceğini Türkiye'de herkes bilir" diyerek savcılığa başvurduğunu söyledi.

Sansürsüz programında AKP'den İYİ Parti'ye geçiş sürecinde yaşadığın kırılma noktalarını anlatan Fakıbaba, bu kırılmaların arasında Şenyaşar ailesi ve Yıldız ailesi arasında yaşananlardan da örnekler verdi. Bu olayın terör olayı olmadığını açıklamasının ardından aldığını tepkileri ve tehditleri canlı yayında anlattı.

Fakıbaba'nın açıklamalarından satır başları:

İLK KIRILMA MİLLETVEKİLİ LİSTESİYDİ

İlk kırılma noktasının Şanlıurfa'da seçim öncesi hazırlanan milletvekili listelerin masa başında oluşturulması ve kenti yansıtmamasını olduğunu anlatan Fakıbaba "Beni liste hazırlanmasında sürekli yıprattılar. Belki 10 kişi birden ben 7. sıradaydım Fakıbaba beni çıkakarttı dedi. Bir iki kişi dese anlayacağım. 9. sıradaydım Fakıbaba beni listeden çıkarttı dediler. Oysa Fakıbaba'nın listeden haberi yok. O listeyi ben hazırlamışım gibi gösterdiler. Neyse o seçimi göğüsledim."

BELEDİYE BAŞKANI, AKP'Lİ BAŞKANI VURMAYA KALKTI

Benim geçtiğim yolları öğrendiğiniz zaman bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Birinci kırılma dedim, milletvekili listesiydi... Bu milletvekili listesini 'Ahmet Fakıbaba yaptı' dedikleri zaman oradaki 300 kişinin bana nasıl saldırdığını Urfa halkı biliyor. Aslında genel merkez de biliyor ki ben esaslı bir şekilde mücadele ettim. Kimisini mahkemeye verdim. Kimileri ile kötü anlar yaşadım. Genel merkez bana sahip çıkmadı. Bu şahsi bir şey olabilir. Bunlar yaşanırken bir mevcut belediye başkanının AK Parti ilçe başkanına namluyu doğrultup vurmaya çalıştı. Ben adalet yok dediğim zaman boşuna konuşmuyorum. Bunlar anlatılacak ve tek tek kayda geçmiş olaylar.

DÜRÜST İŞ İNSANLARI DA VAR AMA...

2018 yılından sonra ben tefecilik de gördüm. Ama şu işi yanlış yapmayalım. Yıldız ailesi diyoruz değil mi? Yıldız ailesinde çok dürüst iş insanları var. Çok dürüst memurlar var. Çalışan işçiler var ama bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip 10-15 kişi, hakaret eden bağıran, gecenin saat birinde küfreden insanlar da var. Ama bunları bir kefeye koyduğunuz zaman bir haksızlık oluşuyor.

10-15 KİŞİ GELDİ, EVİMDE OLSAM ÖLEBİLİRDİM

Barış Terkoğlu'nun, "AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin sizin bulunduğunuz yere gelip hakaret etmesinden bahsediyorsunuz doğru mu?" demesi üzerine Fakıbaba "Hakaret değil sadece, tehdit... Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. İbrahim Halil Yıldız'la mahkemelik olay devam ediyor. İbrahim beyle bir telefonda görüştük, sonra kardeşi aradı, 10-15 kişi geldi, küfürler hakaretler. Orada olsam belki kapı kırılıp girilecekti. Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim" ifadelerini kullandı.

10 GÜN ÖNCE BİR TEHDİT ALDIM, SOYADI 'YILDIZ'

Ben 10 gün öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Soy ismi Yıldız olan. Her şey olabilir. Gözü dönmüş insanların neler yapabileceğini Türkiye'de herkes bilir. Buna hakimler savcılar karar verecek.

Beni 10-15 kişinin devletin misafirhanesinde darbetmek için geldiklerinde ben İbrahim Halil Yıldız ile telefonda görüştüm. Birbirimize çok kötü şeyler söyledik. Ardından kardeşi aradı beni, sonra 10-15 kişi geldi. Buna rağmen ben diyemem ki ben milletvekili şöyle böyle diyemem.