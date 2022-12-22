Aylar sonra sahne alan Gülşen'den olay espri! 'Emniyetten kimse var mı?'
Geçen aylarda imam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan şarkıcı Gülşen, aylar sonra ilk kez sahne aldı.
Özel bir şirketin yılbaşı eğlencesinde sahne alan Gülşen, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
"EMNİYETTEN KİMSE VARMI?"
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülşen'in konser sırasında dinleyicilere, "Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım" dediği öğrenildi.
Gülşen’in yılbaşı gecesi için Mısır’dan konser teklifi aldığı da gündeme geldi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Gülşen'in 25 Ağustos 2022'de verdiği bir konser esnasında orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip liseliler hakkında söylediği bazı söylemlerden dolayı iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada linç edilmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Gülşen aynı gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür dilemişti.
Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle eb hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 12 Eylül'de Gülşen'in ev hapsi şartı da kaldırılmıştı.
21 Ekim Cuma günü hâkim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı.
Son olarak Gülşen'in 'yurtdışına çıkış yasağı' da mahkeme tarafından kaldırıldı.
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