Şili’de arıcılar hükümeti protesto etti, yedi polisi arı soktu

04 Ocak 2022 Salı, 14:30

Reuters Şili'de daha fazla devlet desteği talebiyle hükümeti protesto eden arı üreticilerinden dördü gözaltına alındı.

Şili'de daha fazla devlet desteği talebiyle hükümeti protesto eden arı üreticilerinden dördü gözaltına alındı.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı önündeki yolu trafiğe kapatan protestocuların getirdikleri arı kovanlarını kaldırmak isteyen yedi polisi arı soktu.

Şili'de uzun süredir devam eden kuraklık, arıların besin kaynakları olan çiçeklerin azalmasına yol açtı.

Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek isteyen arıcılar 10 bine yakın arının bulunduğu 60 kovanı Devlet Başkanlığı Sarayı önüne getirdi ve polisin müdahalesine direndi.

Abejas en la Alameda, frente a La Moneda por protesta de apicultores. [Slowmo] pic.twitter.com/BqBUmHfHUy — 8livier (@olivierhdezz) January 3, 2022

Protestoyu takip eden gazetecilere konuşan bir arı üreticisi, arı kolonilerinin ölmesinin yalnızca Şili'de değil tüm dünyada bir sorun haline geldiğini söyledi.

Reuters ajansı, arı üreticileri devletin bal fiyatlarını artırmasını veya arıcılara sübvansiyon verilmesini talep ettiğini bildirdi.

Şili Tarım Bakanlığı ise arıcıların karşılaştığı sorunların farkında olduklarını, kuraklıktan etkilenen 20 bölgede aylardır devlet desteği verildiğini açıkladı.

Protesto sırasında arıların kovanlarından çıkması çevrede de paniğe yol açtı.

O sırada yoldan geçen bir kişi "Bu alerjisi olanlar için tehlikeli, birilerinin ölümüne sebep olabilir" dedi.

Son yıllarda yaşam alanlarının azalması, çevre kirliliği ve tarım ilaçları gibi etkenler dünya genelinde arı kolonilerinin hızla küçülmesine yol açmıştı.