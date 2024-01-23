Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:58

İsmailağa cemaatinin öne çıkan isimlerinden, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,AA TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Hacır'ın "Siz en son seçimde, 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışırken demiştiniz ki 'Ben Binali Yıldırım’ı destekliyorum.' Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Ünlü, Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu bir kez daha ilan etti.

Ünlü "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur’un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur’un uygun olduğunu görüyorum" cevabını verdi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A 'DESTEK'

Yayında, geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olabileceğini söyleyen Başak Demirtaş'ın açıklamalarını da değerlendiren Ahmet Mahmut Ünlü, "Başak Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum. Çünkü Ekrem Bey kaybeder" dedi.

YARDIMLARI 'HARAM' ETMİŞTİ

Ünlü, daha önceki birçok konuşmasında HDP'nin kapatılması gerektiğini savunmuştu. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi, HDP'ye yönelik Hazine yardımının yapıldığı hesapların bloke edilmesi kararına tepki gösteren Ünlü, "HDP'yi kapatmadılarsa da bari milletin, benim param yahu... vergiler geliyor yahu... Bunlara giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından bela ile çıksın, hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz" demişti.

Ünlü'nün dahil olduğu İsmailağa cemaati, son yıllardaki hemen her seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıkça ilan etmesiyle biliniyor.