AKP'nin imdadına 'Cübbeli' yetişti: İsrail için uyardı, 'iç savaş çıkar' dedi

Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:32

Güncelleme: 23.12.2023 - 19:44

İktidarın İsrail politikaları ve ticari ilişkileri siyasiler ve kamuoyu tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de konuya ilişkin bir konuşma yaptı.

"Yahudiyle uğraşılmaz, Yahudi bunun faturasını bize döner çok pahalıya ödettirir" diyen Ünlü şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI'NI BATIRIR"

"Toplum olarakta haddimizi bilelim çok da Yahudilerle arayı açmaya gelmez. Bir Merkez Bankası'nı batırır zaten ekonomimiz bozuk. Ondan sonra ne yiyeceksin ne içeceksin, millet marketlere saldırır iç savaş çıkar diye düşünerek ki kesin hüküm budur yani bundan korkulduğu için, ümmette şuur olmadığı ve halkın çoğu buna katlanmayı göze alamayacağı için, bize ne 'Gazze için bizi batırdınız', 'Mescid-i Aksa için bizi helak ettiniz' diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var. İşte onun için bunlar göze alınamıyor."