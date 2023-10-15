'Cübbeli'den dikkat çeken 'Hamas' çıkışı: Ehli sünnet kadın soyup doğrar mı?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:01

Güncelleme: 15.10.2023 - 18:09

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hayder sohbetlerinde gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında Hamas'a sert sözlerle yüklendi.

İzzettin El Kassam saldırılarının arkasında İran’ın olduğunu ima eden 'Cübbeli', Hamas'ın ehli sünnet olmamakla suçladı.

Cübbeli açıklamasında şunları söyledi:

"ABD saldırılarda ‘İran’ın yaptığına dair bir veri yok’ diyor. Peki bizim bildiğimz Ehli Sünnet kadın soyup doğrar mı? biz bunları nerede gördük Haşdi Şabi’nin Suriye’de Ehli Sünnet Müslümanın kadınına yaptığında gördük. Müslümanın kadınına bunu yapan Yahudinin kadınını da bunu yapar. Hamas da Ehli Sünnet se Hamas bunu yapamaz. O zaman başka bir iş var değil mi?"