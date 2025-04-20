Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edecekti... Candaş Tolga Işık ilk kez açıkladı: 'Program için tehdit ediliyorum'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:16

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:16

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Az Önce Konuştum adlı programında bu hafta, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini duyurdu.

Ancak programın yayınlanmaması için kendisine tehditler geldiğini de açıkladı.

"PROGRAMI YAPMAMAM İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Işık paylaşımında, “Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

AİLEYE KORUMA VERİLDİ

Minguzzi ailesinin tehditler karşısında güvenlik altına alındığını belirten Işık, “Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Anadolu'da bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

“ORGANİZE BİR YAPI TEHDİTLER SAVURUYOR”

Işık, paylaşımının devamında organize suç yapılanmasına dikkat çekerek, “18 yaşından küçük çocuklara parayla-uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaştan dolayı çocuk az ceza yiyor. Bu arada çete, çocuklara işlettikleri suçlarla büyüyor, gövde gösterisi yapıp tehditle, şantajla vurgun yapıyor” ifadelerini kullandı.

Acilen yasal değişiklik yapılmasını belirten Işık, "'Yeni Nesil Suç Örgütleri' denilen bu yapılara karşı acilen yasal değişiklik yapılmazsa durum daha da korkunç bir hal alacak. Bir insanı kalbinden 5 kez bıçaklayarak öldüren çocuk olmaz!" dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta Kadıköy’de kaykay malzemesi almak isteyen Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında yaşanan tartışma sonrası, Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, yerdeyken tekmelendiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Olayın ardından tutuklanan iki sanığın yargı süreci devam ederken, Minguzzi 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.