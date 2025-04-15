Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:44

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re’sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturulmuştu.

Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı.

Şüpheli D.A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Mattia Ahmet Minguzzi #mezar #tutuklama

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