Ahmet Özer soruşturmasında tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı: Aralarında öğrencisi de STK başkanı da var

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 13 Aralık Cuma günü gözaltına alınan ve dün İstanbul Adliyesi'nde sevk edildikleri İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan 11 kişi ile kendisine ev hapsi verilen bir kişinin hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı.

"İMLA HATALARINI DÜZELTİRDİM"

DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Reşat Aşan, siyasetçi olduğunu, Ahmet Özer ile görüştüğünü ve kendisini STK'lardan tanıdığını söyledi. K.Ş., Ahmet Özer ile olan görüşmelerinin 2022-2023 yılları arasında olduğunu, kendisinin o dönemde Gazete Karınca isimli haber sitesinde çalıştığını, Özer'in de köşe yazıları yazdığını, kendisinin Özer'in yazılarındaki imla hatalarını düzelttiğini, bu nedenle Özer ile telefon görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

"ÖĞRENCİSİYDİM, KENDİSİNE ACI SALÇA GÖTÜRDÜM"

1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde Ahmet Özer'in öğrencisi olduğunu ifade eden M.Ç., Özer'e memleketinden pul biber ve acı salça götürdüğünü ve tanışıklığının bundan ibaret olduğunu belirtti. 2012'de Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı olduğunu söyleyen Selman Günbat ise o dönem hem üyeleri hem de üyelerinin çocuklarının indirimli yüksek lisans yapabilmeleri konusunda Toros Üniversitesi'yle protokol yaptıklarını, emekli olduktan sonra DEM Parti Mersin İl Başkanlığı yaptığını, o dönem Ahmet Özer'e milletvekilliği teklifi götürdüklerini ancak Özer'in bunu kabul etmediğini, il başkanlığı görevi sona erdikten sonra da siyaseti bıraktığını belirtti.

TELEFON GÖRÜŞME SÜRELERİ

Hakimlik sorgu tutanağında yer alan değerlendirmede, 6 kişinin farklı yıllarda Ahmet Özer ile olan telefon görüşmelerinin süreleri verildi. Buna göre M.Ç'nin 2014-2016 yılları arasında 10 farklı aramada toplamda 30 dakika, M.D.'nin 2022-2023 yılları arasında 31 farklı aramada toplamda 1 saat 23 dakika, K.Ş.'nin 2022-2023 yılları arasında 7 farklı aramada toplamda 12 dakika, K.T.'nin 2021'de 14 farklı aramada toplam 17 dakika, Reşat Aşan'ın 2019-2022 yılları arasında 10 farklı aramayla toplamda 13 dakika, Selman Günbat'ın 2014-2016 yılları arasında 74 farklı aramayla toplam 1 saat 35 dakika, 2018-2019 yılları arasında ise 2 farklı aramayla toplam 3 dakika telefon görüşmelerinin bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.