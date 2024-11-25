Ahmet Özer'in avukatları dilekçe verdi: 'Duruşmalı 30 gün incelemesi' talebi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:21

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:22

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluğun gözden geçirileceği 30 gün incelemesinin avukatlarının da katılımıyla duruşmalı yapılmasını talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden 25 gün geçti.

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özer'in avukatlarından Prof. Dr. Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, tutukluluğun gözden geçirilmesi amacıyla yapılan 30 gün incelemesinin avukatların da katılımıyla duruşmalı yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

'BU TALEBİN KABUL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Dilekçeyi teslim etmeden önce adliye önünde açıklama yapan Sınar, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 108’inci maddesi uyarınca uygulamada 30 gün incelemesi ismi verilen, en geç bir ay içerisinde tutukluluğun gözden geçirilmesi zorunluluğu var. Biz bu zorunluluğun gereği olarak müvekkilimiz hakkında yapılacak olan 30 gün incelemesinin mutlaka duruşmalı şekilde gerçekleştirilmesi ve biz müdafilerine de müvekkilimizin yanı sıra, burada savunma hakkının tanınması için gerekli talep dilekçelerimizi gerekçeleriyle birlikte oluşturduk ve bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na takdim edeceğiz. Bu dilekçelerde ortaya konulan gerekçelerin göz önüne alınmasını ve müvekkilimiz hakkında yapılacak 30 gün incelemesinin mutlaka duruşmalı şekilde ve bizlerin de katılımı ile yapılmasını talep ediyoruz. Bu talebin kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

'AYRINTILI BİR DİLEKÇE OLDU'

Avukat Hüseyin Ersöz ise, şöyle konuştu:

"Çok geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir dilekçe oldu. Yaklaşık 46 sayfadan oluşuyor. Ama ekleriyle beraber neredeyse 500 sayfalık bir dilekçeden bahsediyoruz. Bunların içerisinde katılmış olduğu şuralar, katılmış olduğu toplantılar, yani devlet kurumları tarafından çağrılmış olduğu toplantılara ait notlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmiş olan komisyon toplantılarının oturum tutanakları var. Bunların hepsi zaten ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde 2009 yılından bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan bütün bu oturumlarda ve toplantılarda ifade etmiş olduğu hususların hep bir barış mesajı içerdiğine ve hiçbir şekilde de isminin terör örgütüyle yan yana gelebilecek bir mahiyet taşımadığını da zaten görebiliyorsunuz."