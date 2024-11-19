Paris'te CHP'nin kayyum protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki!

CHP Paris Birliği, Türkiye'deki kayyum atamalarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda eylem düzenledi. Eyleme katılanlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve kayyum uygulamalarını kınadı.

Paris'te CHP'nin kayyum protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki!
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Süleyman Tosunoğlu /Paris
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:03

Cumhuriyet Halk Partisi Paris Birliği, Türkiye’deki kayyumları kınamak için Paris’in ünlü Cumhuriyet Meydanı’nda protesto düzenledi.

Eyleme, Paris CHP Teşkilatı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü ve yurttaş katıldı. "Hak, Hukuk, Adalet" dövizleri eşliğinde sloganlar atıldı.

CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin, yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, siyasi bir kararla gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, cumhuriyet felsefesine oturmuş bir sözdür. Bu kayyum, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin altına dinamit koyma girişimidir" dedi.


Etiketler: #ahmet özer #Cumhuriyet Halk Partisi #kayyum #paris

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