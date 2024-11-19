Paris'te CHP'nin kayyum protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:03

Güncelleme: 19.11.2024 - 13:09

Cumhuriyet Halk Partisi Paris Birliği, Türkiye’deki kayyumları kınamak için Paris’in ünlü Cumhuriyet Meydanı’nda protesto düzenledi.

Eyleme, Paris CHP Teşkilatı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü ve yurttaş katıldı. "Hak, Hukuk, Adalet" dövizleri eşliğinde sloganlar atıldı.

CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin, yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, siyasi bir kararla gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Atatürk’ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, cumhuriyet felsefesine oturmuş bir sözdür. Bu kayyum, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin altına dinamit koyma girişimidir" dedi.