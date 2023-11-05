Ahmet Tan'dan kurultay izlenimi: Siyasette de vakit nakit

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:00

“Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım!”

“Mağdur edebiyatı” tam da budur.

Kastı, altılı masaya bir oturup bir kalkanlarsa, şarkısı var: “Kendim ettim, kendim buldum! Gül gibi sararıp soldum!”

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Her günün, yılın, dönemin bir ruhu var.

Bu ruh, siyasal, toplumsal, bireysel, kurumsal davranışlara, duygu ve zihniyet tarzına yansıyor.

Kemal Bey dünkü konuşmasında partinin 100. yılını da bu kurultayla kutladıklarını kaydetti.

Oysa kurultaylar gelir geçer. Damardan yaşanacak ve yaşatılacak değişimleri gerçekleştiren kurultaylar bir elin parmakları kadardır.

Felsefeci, edebiyatçı, siyasetçi ve mesela ekonominin kitabını yazanların “zamanın ruhu” dediği tam da budur:

“Türkiye’de milletimiz zamanın ruhunu kavramayı her zaman başarmış, devletin, bürokrasinin, hatta siyasetin önünde ilerlemiştir.”

Muhterem bu sözleri 29 Ekim’in 100. yıldönümünü kutlamak için caddeleri, meydanları dolduran milyonlar için değil on yıl önce başlattığı Kürt görünmez mürekkepli “Demokratik Açılım” için söylemiş. (30.09.2013)

Hey gidi günler hey.

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Arap baharı döneminde Avrupa’nın sol partilerinde Fransa’da başlayıp Almanya, Yunanistan ile devam eden yükseliş konusunda gazeteler sordu.

Kemal Bey yanıtladı:

“Zamanın ruhu sosyal demokrasiyi çağırıyor.” (Habertürk 15.05.2012)

Ruh derken altı sandalyeli bir masaya oturup çağırmayı düşünüyormuş.

Gelen olmadı.

Ama 39 milletvekilliği koltuğuna Fatiha okundu.

CHP Kılıçdaroğlu’yla seçim değil seçmen kaybediyor.

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CHP dün “yeni” genel başkanını buldu.

Bugün ise CHP’nin 3. genel başkanı Bülent Ecevit’in sonsuzluğa uğurlandığı gün. Dün sevinçten kimsenin aklına gelmedi, saygı duruşunda adını anmak. Belki bugün başkanlık divanında biri hatırlar.

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Kurultay kazanarak lider olunmaz, liderliğe bilet alınır. Kemal Bey 13.5 yıldır habire kurultay kazanıyor. Hababam seçim kaybediyor.

Tren kendisi için çoktan kaçmıştır.

Sadece siyasi tarih değil CHP tarihi de bunun tanığıdır.

Buyurun bir kenara yazın:

Alın bir kenara lütfen yazın:

Adnan Menderes ve Celal Bayar CHP’den koptular (1945).

1950’deki ilk seçimde iktidar oldular.

1964’te Süleyman Demirel Adalet Partisi lideri seçildi.

1965’teki ilk seçimde başbakan!

1972’de Bülent Ecevit CHP genel başkanı oldu.

1973’teki ilk seçimde başbakan!

1982’de Turgut Özal ANAP’ı kurdu.

1983’teki ilk seçimde başbakan!

Tayyip Erdoğan 2001’de AKP’yi kurdu.

2002’de iktidar, 3 ay sonra iktidar, 21 yıldır da iktidar.

Genel başkan olduktan sonraki ilk seçimde partisini iktidar yapamayan siyasetçi partisi için de ülke için de vakit israfıdır. Nokta.