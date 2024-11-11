Ahmet Türk'ten Erdoğan'a: Sarf edilen sözler utanç verici

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kayyum atamalarını savunup "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir" demişti.

Yerine kayyum atanan belediye başkanlarından DEM Partili Ahmet Türk, Erdoğan'a yanıt verdi. Türk, Erdoğan'a sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden verdiği yanıtında "Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte" dedi.

Türk, "50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Türk'ün o paylaşımı:

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, kayyum atamalarını şu ifadelerle savunmuştu:

"Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin, şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir. Milletin boğazından çıkanın, terör kaynağa aktarılmasına izin veremeyiz. Belediye araçlarının çukur kazmak için kullanıldığı bir tablo yaşatmayacağız. Görevden alınan tüm belediyelerde olanlar işte budur."