Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:04

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:04

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine Ahmet Zeki Üçok'un getirilmesiyle birlikte Ahmet Zeki Üçok hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ahmet Zeki Üçok'un hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Ahmet Zeki Üçok kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok hangi partilerde görev yaptı? İşte, Ahmet Zeki Üçok hakkında merak edilenler...

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, 1961 yılında Bursa'da doğmuştur. Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın eski başsavcısı, emekli askeri hakim. Ahmet Zeki Üçok, 9 Nisan 1961 tarihinde Mustafakemalpaşa, Bursa‘da doğmuştur. 1974 yılında Işıklar Askeri Lisesine girdi. 1981 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi ve askeri hakim oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Elektronik mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı.

Toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kaldı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK ÖZEL HAYATI

Ahmet Zeki Üçok, evlidir ve bir kızı vardır.

AHMET ZEKİ ÜÇOK HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Ahmet Zeki Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirildi.