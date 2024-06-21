Ahmet Zeki Üçok'tan OYAK'a ilişkin yeni açıklama: 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'

Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:43

Güncelleme: 21.06.2024 - 17:55

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin zorunlu olarak üye olduğu ve her ay maaşlarından yüzde 10 oranında üyelik aidatı kesen Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), son açıklanan nema oranıyla tepki çekmişti.

Yazarımız Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği olayda, emekli askerler yıllarca yatırım yaptıkları şirketin kar marjlarının oldukça altında nema payı vermesine tepki gösterdi.

Yüzde 77,1 olarak açıklanan nema payına tepki gösteren Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, Cumhuriyet TV yayınında ayrıntıları anlattı.

OYAK’ın konut üretimi de yaptığını anımsatan Üçok, OYAK'a ödenen yüzde 10'luk aidatın yanı sıra konut alma isteği olan personelin Konut Biriktirme Ön Fonu’na (KBÖF) da maaşlarının yüzde 10’unu yatırdıklarını aktardı. KBÖF'nin 200 bin üyesi olduğuna vurgu yapan Üçok, yine son OYAK Genel Kurulu toplantısında alınan karar ile emekli TSK personelinin, maaşları sayesinde yapılan konutları satın alamadıklarını anlattı.

Üçok, bu sebeple üç emekli albayın, söz konusu konutların alımını yapmak istedikleri sırada bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Konutların değerlenmesi nedeniyle müteahhitler tarafından ilgi gördüğünü belirten Üçok, geçtiğimiz yıl konut alımı için oluşturulan sırada emekli TSK personeli olmaları sebebiyle öne geçmek isteyen üç emekli albayın iki kişi tarafından darp edildiğini söyledi.

Üçok, “Önceden bize ev almak istiyorsak öncelik tanınırdı. Son Genel Kurul toplantısında bu kaldırıldı. Artık biz de OYAK üyeleri olarak kendi paralarımızla yapılan konutları alabilmek için başkalarıyla yarışa gireceğiz OYAK da bu konutları piyasaya satacak. Geçtiğimiz yıl bunu denediler ve OYAK üyelerinin ayrıcalığı olmadan konut satışı yaptılar. Üç Albay arkadaşımızı orada dövdüler. Arkadaşlarımız oraya gittiler ve kuyrukta bekleyen kişiler, çoğu da müteahhit, arkadaşlarımızı dövdüler” dedi.