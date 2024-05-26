Bağcıoğlu'ndan OYAK'a nema tepkisi: 'Hakkaniyete ve gerçek değerlere uygun olarak belirlenmemiştir'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 18:20

Güncelleme: 26.05.2024 - 18:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada OYAK’ın üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımları sağlamak üzere 205 sayılı Kanun’la kurulmuş, ülkenin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu hatırlattı. Bağcıoğlu, OYAK’ın 63 yıldır faaliyet gösterdiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, astsubay, uzman/sözleşmeli personel ile sivil memurlar için bir emeklilik güvencesi olduğunu kaydetti.

“AÇIKLANAN NEMA KABUL EDİLEMEZ”

Bağcıoğlu, şunları söyledi:



"Bu oran 2023 yılı bastırılmış ve gerçekten uzak TUİK Enflasyon oranı olan yüzde 64,77’ye çok yakın bir orandır. Açıklanan nema oranı hakkaniyetle ve gerçek değerlere uygun olarak belirlenmemiştir, vatanı için canını dişine takan, Şehit olan, Gazi kalan TSK personelinin ve ailelerinin hakkı gasp edilmiştir. CHP olarak; TSK personelinin çok zor görev şartlarında yapmış olduğu vazifeleri ile elde ettiği birikimlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini, yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesini, OYAK ve iştiraklerinin yönetimlerine seçilen kişilerin temsilde adalet ilkesine uygun şekilde, her türlü siyasi düşünceden uzak olarak, liyakat ve ehliyete uygun olarak belirlenmesini, OYAK yatırımlarının tüm üyelerin yararına olacak şekilde her türlü siyasi kaygıdan uzak olarak yapılmasını; defalarca talep ettik ancak ne yazık ki bir sonuç alamadık. Bu aşamadan sonra da bu ve buna benzer soruları sormaya ve muvazzaf veya emekli TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin üye haklarının korunması için denetim, inceleme ve eleştiri faaliyetlerini başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan ile takip etmeye devam edeceğiz.

Vatanı için canını veren, kanını döken, şehit olan gazi kalan askerlerimizin ve ailelerinin birikimleri, gelecekleri OYAK’a emanettir. 2024 yılı OYAK Genel Kurulu 25 Mayıs günü yapılmış ve nema oranı yüzde 77,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran sayısı 500 bini geçen muvazzaf veya emekli askeri personelden oluşan OYAK üyelerinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Uzun süredir, OYAK’ı açıklanan bu nema oranı konusunda uyarmaya çalıştık. Aslında böyle bir nema oranı bekliyorduk, bazı kaynaklar sosyal medyada haftalar önce şaşırtıcı bir şekilde bu oranı tam da yüzde 77,1 olarak açıklamıştı ama bu kabul edilmez rakama inanamamıştık. Açıklanan nema kimsenin inanmadığı ısmarlama TÜİK rakamlarına yakın bir orandır, ENAG ve İTO enflasyon oranının ise çok altında kalmıştır. Asker emeklilerinin TÜİK aracılığıyla çalınan maaşlarından sonra tüm üyelerin hayat standartlarını korumak için tek beklentisi olan OYAK da hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak bu işin peşini bırakmayacağız. OYAK neden olması gerekenden daha az oranda kâr ettirildi sorusunun peşine düşeceğiz."

Bağcıoğlu, kamuoyu adına şu soruları yöneltti:

"OYAK kendi web sayfasında temel ilkeleri olarak 'şeffaflık' ve 'hesap verebilirlik' ilkelerine sürekli yer vermektedir. Yönetim, denetim, yatırım ve kâr payı dağıtım/nema hesaplama süreçlerinde neden şeffaf değildir?

Üyeler süreç hakkında tatminkâr bilgi alamazken bazı sosyal medya hesaplarında haftalar önce şaşırtıcı bir şekilde bu nema oranı tam da yüzde 77,1 olarak nasıl açıklanmıştır?

OYAK temsilciler kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri seçiminde OYAK üyelerinin haklarını savunacak subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurlar neden tercih edilmemekte, sadece verilen rakamları ve dosyaları sorgusuz onaylayacak personel seçilmektedir?

OYAK yönetim kurulu ve denetim kuruluna seçilen OYAK üyesi olmayan kişilerin seçimi hangi kritere göre yapılmaktadır? OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli General Mehmet Taş dışında OYAK yönetim ve denetim makamlarında neden emekli OYAK üyelerine yer verilmemektedir?

OYAK, iştirak şirketlerinin kâr durumları ile öz varlıklarının her yıl yeniden değerlemesi ve üye birikimlerinin diğer mali yatırım araçları ile değerlendirilmesi sonucu yıllık nema oranlarını Genel Kurul’da görüşüp oylayarak kamuoyu ve üyeleriyle paylaşmaktadır. Son 20 yılın 15 yılında resmi enflasyonun yaklaşık iki katı oranında nema açıklayan OYAK’ın son 4 yılda açıklamış olduğu nema oranları ile neden bu oranın altında kalmaktadır?

OYAK’ın iştiraki olan şirketler 2023 yılında yüksek kâr oranları açıkladığı halde ayrıca her ay muvazzaf üyelerin maaşlarından kesilen katkı payları da ana sermayeye eklenmesine rağmen neden yüzde 77,1 gibi düşük bir kâr payı açıklanmıştır? 2023 yılı enflasyon oranından arındırıldığında OYAK’ın 2023 yılı kârı sadece yüzde 11 olarak mı gerçekleşmiştir?

OYAK yönetimi Genel Kurul kararı olmaksızın OYAK üyelerinin birikimlerinden yardım veya bağış yapmış mıdır? Bu konuda yetkili kurullarından gerekli izin ya da yetki almış mıdır? OYAK’ın en önemli yönetim organları olan Temsilciler Kurulu’ndan alınan yetki ile Yönetim Kurulu yardım kararı alarak yetki sınırını aşmış mıdır? Temsilciler Kurulundan bu yetki ne zaman ve hangi nedenlerle alınmıştır? Bu yetki ile OYAK Kaynaklarının kullanılması OYAK üye temsilcilerinin kontrol ve denetiminden çıkarılarak kurumun içi mi boşaltılmaktadır? 2022 yılında OYAK Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Faaliyetler için yaklaşık 31 Milyon TL harcarken, 2023 yılında 748 Milyon TL bağış yapmıştır? Bu yüksek bağış miktarı nereye gönderilmiştir?

OYAK yönetimi yeni yatırımlar ve şirket satın almalarında üye kazançları, piyasa gereklilikleri ve basiretli bir tüccar gibi mi hareket etmektedir yoksa belli şirketleri kurtarmak için mi hareket etmektedir? Bu kapsamda yandaş bazı holdinglere ait petrol şirketi alınmış mıdır? Ya da faaliyet alanında olmadığı halde fındık ezmesi fabrikası alınmış mıdır?

Tüm dünyada teknoloji yatırımları yapan teknoloji şirketleri başat şirketler olmuş iken, OYAK neden bu tip yatırımlar yapmıştır? Bu yatırımlar siyasetin yönlendirmesi ile mi yoksa yatırım fırsatı görüldüğü için mi yapılmıştır?

Sanayi alanında yoğun faaliyet gösteren OYAK’ın yüksek enerji maliyetlerine karşı ne gibi tedbirler almıştır? Çin’in Demir-Çelik sektöründeki agresif damping uygulamalarına karşı ne gibi tedbirler alınmıştır? Yatırım tercihlerinde bilimsel esaslar ve piyasa gereklilikleri mi esas alınmakta yoksa üye birikimleri siyasi saiklerle mi değerlendirilmektedir?

İştiraklere yönelik etkin bir denetim mekanizması yürütülmekte midir? İştirak yönetimlerine seçim veya atamada liyakat dikkate alınmakta mıdır? Yoksa başka saiklerle mi hareket edilmektedir?

Son dönemde enflasyonun altında kalan nema oranları ile emekli üyelerin bezdirilerek OYAK üyeliğinden ayrılmaları mı istenmektedir?"