AİHM Türkiye’nin itirazını reddetti, Tanrıkulu: “Hak ihlali tescillendi”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti.

Böylece AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu.

"HAK İHLALİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ"

Tanrıkulu, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın 'Tahliye edilmesi' yönünde verdiği kararına Türkiye tarafından yapılan itirazı reddetti ve hak ihlalini bir kez daha tescilledi. Mahkeme, tutuklamanın siyasi amaç taşıdığına ve yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlanmadığına hükmetti. Delil yok, iddialar zayıf; amaç belli: muhalefete karşı yargı eliyle düşman ceza hukuku uygulamak. Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir."