Aile Bakanlığı 'kadın' hedeflerinin gerisinde kaldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022’de “Kadının güçlenmesi” programı hazırladı. Ancak “Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması” için belirlenen 7 hedeften 5’ine ulaşılamadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022’de “Kadının güçlenmesi” programındaki hedeflerine ulaşamadı.
“Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını” hedefleyen programdaki 7 hedeften 5’inin gerisinde kalındı. Örneğin işbaşı eğitim programlarından yararlanacak kadın sayısı 182 bin 326 olarak belirlenirken 78 bin 996 kadın yararlanabildi. Kadın konukevlerinde 700 kadının işe yerleştirilmesi hedeflenirken bu sayı 585’i geçemedi.
Ayrıca, kadın konukevlerinde bin 600 kadının okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi gerekirken yalnızca 642 kadın bu şekilde okuma yazma öğrenebildi. Hedeflerin gerçekleşme oranı yüzde 10’u bile bulamadı.
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