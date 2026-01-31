'Ajans Muhbir' isimli X hesabına erişim engeli

Sosyal medya platformu X'te faaliyet gösteren 'Ajans Muhbir' isimli hesap erişime engellendi.

Engelin ardından aynı adla açılan başka hesaptan yapılan açıklamada, "Ajans Muhbir, son dönemde bazı siyasal İslamcı çevreler tarafından “İsrail ajanlığı” gibi mesnetsiz bir ithamla hedef alınmış; bu ithamlar gerekçe gösterilerek yayın platformlarımıza erişim engeli uygulanmıştır" denildi.

Açıklamada "İsrail’den “Terör devleti” diye bahseden bir basın kuruluşunun “İsrail ajanlığı” ile itham edilmesi Türkiye’de hukukun gelmiş olduğu noktayı açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AKP'ye yakın yayın organları ise ilgili haberlerinde 'Ajans Muhbir' isimli hesabın "Milli güvenliği tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığını iddia etti, erişim engeli kararının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla uygulandığı belirtti.

Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı, 2023 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmış, yaklaşık 4 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti.