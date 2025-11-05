Akın Gürlek'e süre vermişti: Özgür Özel'den bu akşam için 'saatli' çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından parti, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor. Bu mitingler hafta içi çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise bir ilde düzenleniyor.

İstanbul’da 5 Kasım’da düzenlenecek mitingin adresi ise Ümraniye olacak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'SAATLİ' ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşamki Ümraniye mitingi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Mitinge tüm İstanbulluları davet eden Özel, "Partimize ve halkın iradesine yönelen büyük saldırıya karşı; meydan meydan direnmeye ant içtik! Demokrasiye, adalete, geleceğe sahip çıkmak için buluşuyoruz!" dedi.

Ümraniye Saat Kulesi | 5 Kasım Çarşamba | 19.30

AKIN GÜRLEK'E SÜRE VERMİŞTİ

Dünkü grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yönelten Özel, Gürlek'e soruya yanıt vermesi için süre vermişti.

Özel, cevap gelmediği takdirde bu akşamı işaret ederek tüm belgeleri basınla paylaşacağını belirtmişti.

Özel şöyle demişti:

"Hakimler Savcılar Kanunu'nun 2802 48. maddesinin son fıkrası şöyle. Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan? Ekrem Başkanı yolsuzlukla, rüşvetle itibarsızlaştırmaya çalışan kişiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na soruyorum.

Yarın akşama kadar bu sözlü soruma yanıt bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumun süresi yarın akşam bitiyor."