Akın Gürlek öğrenciyken ders notlarını sattığını anlattı: Dönem arkadaşı ticaretin ‘ayrıntılarını’ aktardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkulü var" açıklaması üzerine "mal varlığıyla" gündemde olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, üniversite yıllarında ders notu satarak gelir elde ettiğini anlattı.

Adem Metan'ın YouTube programına konuk olan Gürlek, Marmara Üniversitesi öğrencisiyken maddi zorlukları aşmak için ders notu sattığını ifade etti.

Hukuk bölümüne bilgisayarda yazılmış ders notunu getiren isim olduğunu söyleyen Gürlek, bu şekilde "meşhur olduğunu" da söyledi.

Gürlek programda şunları söyledi:

"Sürekli olarak her derse giriyorum. Hocanın ne ağzından çıkıyorsa onu yazıyoruz falan. Artık seni de amfide tanıyorlar, güveniyorlar, 'Akın ders notu tutuyor' falan… Onu aynı zamanda her gün bilgisayara aktarmanız gerekiyor. O zamanlar Marmara Hukuk'ta ilk bilgisayar yazılı ders notunu veren bendim. İki arkadaştık. Bu şekilde bir sistem kurduk. Biliyorsunuz fotokopiciler var üniversitenin yakınlarında, insanlar oraya geliyor. Bir de meşhur olduk, herkes 'Akın'ın notları, Akın'ın notları'… Biz bu işi profesyonelleştirdik, üçüncü sınıfta ses kayıt cihazı aldık. Bize çok faydası oldu. Hem maddi olarak çok iyi duruma geldik hem de başarı sağlıyor."

Evrensel’in aktardığına göre, bugün hukuk profesörü olan bir dönem arkadaşı, Akın Gürlek’in açıklamalarını doğruladı.

“SAVCI OLDU O NOTLARI YAZAN”

Gürlek'in önce elle yazılmış notlarını Selimiye’de bulunan "Durak Copy" isimli işletmede sattığını aktaran profesör, daha sonra ise notları bilgisayara geçirip öyle satmaya başladığını anlattı. Bilgisayarda yazılmış notların Rasimpaşa’daki başka bir kırtasiyede satıldığını belirten profesör, Gürlek'in böylece öğrenciler arasında fark yarattığını paylaştı.

Gürlek'in dönem arkadaşı, Durak Copy işletmecisinin, "Savcı oldu o notları yazan” diyerek notların reklamını yaptığını da söyledi.

Gürlek ile aynı dönemde not satan Ali isimli öğrencinin kısa sürede büyük para kazandığı ve daha sonra kaymakam olduğu da profesörün verdiği bilgiler arasında.