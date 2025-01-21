'Akın Gürlek' operasyonu Gökçeada'ya sıçradı: 1 kişiye daha gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan 'Akın Gürlek' operasyonları İstanbul dışına da sıçradı. Başsavcılık, Çanakkale Gökçeada'da bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

'Akın Gürlek' operasyonu Gökçeada'ya sıçradı: 1 kişiye daha gözaltı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan" bir vatandaşın daha gözaltına alındığını belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında  katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan Sinan Alp (Gökçeada/Çanakkale))  gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'in de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurmuştu. 



Etiketler: #Akın Gürlek #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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