Akın Gürlek sessizliğini Yeni Şafak'a bozdu... İBB soruşturmasına dair konuştu, 'Eti Maden' iddiasına yanıt verdi: 'Sıkıştıkları için saldırdılar'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığı iddialarını bir kez daha reddetti.

Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler" dedi.

ÖZEL'E DAVA AÇMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını öne sürdü, Özel, daha önce açıklayacağını duyurduğu iddiasıyla ilgili, "2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor" dedi.

Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in 4 ve 5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik iftira içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” gibi sözlerle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.

"SIKIŞTIKLARI İÇİN SALDIRIYA GEÇTİLER"

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'a konuşan Başsavcı Gürlek, hakkındaki iddialara şöyle yanıt verdi:

"Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler.”

"DAVALAR SİLİVRİ'DE OLABİLİR"

Gürlek iddianameyi sunduklarını mahkemenin kabul etmesi ile yargılamaların başlayabileceğini söyleyip, duruşmaların Silivri'de görüleceğini tahmin ettiğini söyledi:

"İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum"

‘DÖNÜM NOKTASI’ AÇIKLAMASI

Yeni Şafak’a açıklamasında “soruşturmanın dönüm noktası” tarifi yapan Gürlek, bunu “örgütünün yönetici kadrosundaki eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunması” olarak tarif ederken şöyle konuştu:

“Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar.”

’İBB SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLARIN ÇOĞU AKP’YE YAKIN, AKP’DEN AYRILAN İSİMLER’

Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenlendiğine yönelik tepkileri kabul etmediğini söyleyen Gürlek, şahıslarla veya partilerle ilgilerinin olmadığını, kim yolsuzluğa bulaşmışsa görevlerinin gereğini yaptıklarını iddia etti:

“Biz burada bir makamı ve kurumu temsil ediyoruz. Bir suç varsa herkese suçtur. Kurumları ve şahısları yıpratmamak lazım. Sadece A şahsına ya da B şahsına değil. İBB soruşturmasına baktığınız zaman tutukluların çoğunun, özellikle iş insanlarının çoğunun AK Parti’ye yakın olduğunu, İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin AK Parti’den ayrılan insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan en bariz örnek, AK Parti’nin ilçe başkanlığını yapan İbrahim Bülbüllü. Burada bizim şahıslarla ya da partilerle ilgimiz yok. Bazı belediyelerle ilgili bilirkişi raporları istedik. Geldiği zaman gereğini yaparız. Kim suç işlemişse, gereği yapılır. Kişi, makam, parti ayrımı yapmayız. Savcının yeri, suçun olduğu yerdir ve görevini yapar.”

‘AHTAPOTUN KOLLARI’ AÇIKLAMASI

Gürlek, Erdoğan’dan alıntılanarak söylenen “ahtapot” ifadesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddianameyi çıkar amaçlı suç örgütü olarak değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu bir suç örgütü. Ahtapotun kolları olarak iddianameye yazdık. Bu örgüt, (İmamoğlu’nun) Beylikdüzü İlçe Başkanlığı zamanında kuruluyor, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve en son İBB Başkanlığı. Özellikle İBB Başkanlığı’nda en tepe noktaya ulaşıyor. Örgütün en güçlü olduğu dönem orası. Beylikdüzü’nden geldiği için de bütün örgüt ekibini oradan alarak, burada bir yerlere getiriyor ve belirli görevler veriyor.”

'AZİZ İHSAN AKTAŞ SAMİMİ BEYANLARDA BULUNDU, BELGELERİ SUNDU'

Aziz İhsan Aktaş’ın tahliye edilmesine yönelik itirazlara da değinen Gürlek, Aktaş’ın samimi beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanlarıyla ilgili belgelerin hepsini savcılığa sunduğunu dile getirdi.

Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün lideri. Ancak örgüt suçlarında da örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti. Basında yargılamanın olduğu ve ceza almadan tahliye edildiği yönünde yorumlar yapılıyor ki bu yanlış. Savcılık, samimi bilgi ve belgeleri vermesinden ötürü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasını talep etti. Bununla alakalı kanunda madde var. Verdiği bilgileri yargılamalar sırasında belgeleriyle birlikte mahkemeler değerlendirecek.”