Akın Gürlek 'yasal düzenleme' işareti vermişti: Tutuklu-avukat görüşmelerine kısıtlama iddiası

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezaevlerinde tutuklu-avukat görüşmeleri için “Yasal mevzuat boşluğu" olduğunu öne sürüp "Yasal düzenleme yapacağız. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var” demişti.

Gürlek'in bu sözleri doğrultusunda tutuklu-avukat görüşmeleri için düğmeye basıldığı öne sürüldü.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin ilgili haberinde "Adalet Bakanlığı, avukat görüşmelerine süre, yer ve güvenlik sınırı getirmek için çalışma başlattı" denildi.

Bakanlığın, "terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin" bir düzenleme yapacağı bilgisinin yer aldığı haberde dünya uygulamalarının da incelendiği öne sürüldü.

Bakanlık kaynaklarına göre avukatların tutuklularla diledikleri zaman görüşemeyeceği bir model üzerinde çalışılıyor. Aynı kaynaklar, ABD ve bazı Batı ülkelerinde de benzer uygulamaların bulunduğunu ifade ediyor. Buna göre söz konusu ülkelerde, "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların avukat görüşmeleri kural olarak gizli kabul edilse de, kamu güvenliği gerekçesiyle bazı sınırlamalar uygulanabiliyor.

Bu kapsamda avukat görüşmelerinin zamanı ve yerinin kurum idaresi tarafından belirlenebildiği, görüşmeler için randevu zorunluluğu getirilebildiği ve kimlik doğrulama ile ek güvenlik kontrollerinin uygulanabildiği belirtildi.