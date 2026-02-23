Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akın Gürlek 'yasal düzenleme' işareti vermişti: Tutuklu-avukat görüşmelerine kısıtlama iddiası

Akın Gürlek 'yasal düzenleme' işareti vermişti: Tutuklu-avukat görüşmelerine kısıtlama iddiası

23.02.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akın Gürlek 'yasal düzenleme' işareti vermişti: Tutuklu-avukat görüşmelerine kısıtlama iddiası

Adalet Bakanlığı’nın tutuklu-avukat görüşmelerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu, özellikle "örgütlü suç ve terör" dosyalarında görüşmelere süre, yer ve güvenlik sınırlamaları getirilmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezaevlerinde tutuklu-avukat görüşmeleri için “Yasal mevzuat boşluğu" olduğunu öne sürüp "Yasal düzenleme yapacağız. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var” demişti. 

Gürlek'in bu sözleri doğrultusunda tutuklu-avukat görüşmeleri için düğmeye basıldığı öne sürüldü. 

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin ilgili haberinde "Adalet Bakanlığı, avukat görüşmelerine süre, yer ve güvenlik sınırı getirmek için çalışma başlattı" denildi.

Bakanlığın, "terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin" bir düzenleme yapacağı bilgisinin yer aldığı haberde dünya uygulamalarının da incelendiği öne sürüldü.

Bakanlık kaynaklarına göre avukatların tutuklularla diledikleri zaman görüşemeyeceği bir model üzerinde çalışılıyor. Aynı kaynaklar, ABD ve bazı Batı ülkelerinde de benzer uygulamaların bulunduğunu ifade ediyor. Buna göre söz konusu ülkelerde, "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların avukat görüşmeleri kural olarak gizli kabul edilse de, kamu güvenliği gerekçesiyle bazı sınırlamalar uygulanabiliyor.

Bu kapsamda avukat görüşmelerinin zamanı ve yerinin kurum idaresi tarafından belirlenebildiği, görüşmeler için randevu zorunluluğu getirilebildiği ve kimlik doğrulama ile ek güvenlik kontrollerinin uygulanabildiği belirtildi.

İlgili Konular: #tutuklu #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Türkiye Barolar Birliği'nden Bakan Gürlek'e tepki: ‘Yargının sorunları avukatlar hedef alınarak çözülemez’
Türkiye Barolar Birliği'nden Bakan Gürlek'e tepki: ‘Yargının sorunları avukatlar hedef alınarak çözülemez’ Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tutuklu ve sanıkların avukatlarıyla görüşme hakkına ilişkin sözlerine tepki göstererek, savunma hakkını sınırlayacak düzenlemelerin adil yargılanma hakkı açısından “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu belirtti.
80 barodan Akın Gürlek'e ortak tepki: Tutuklu–avukat görüşmelerine sınırlama yargı camiasını ayağa kaldırdı
80 barodan Akın Gürlek'e ortak tepki: Tutuklu–avukat görüşmelerine sınırlama yargı camiasını ayağa kaldırdı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tutuklu–avukat görüşmelerine yönelik mevzuat değişikliği sinyaline 80 barodan ortak tepki geldi. Barolar, savunma hakkının sınırlandırılmasının hukuk devleti ilkesine zarar vereceğini vurguladı.
Tuncer Bakırhan'dan Akın Gürlek'e 'hakim-savcı' şikayeti: 'Açığa alınmalılar, bu bir provokasyondur'
Tuncer Bakırhan'dan Akın Gürlek'e 'hakim-savcı' şikayeti: 'Açığa alınmalılar, bu bir provokasyondur' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrı'da iki kişinin sarı-yeşil-kırmızı renklerle halay çekmeleri üzerine "terör örgütü proganadasıyla tutuklandıklarını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi. Bakırhan "Bu provokasyonu yapan savcılar ve hakimler hakkında soruşturma başlatmalıdır. Bu bir provokasyondur" dedi.