Akit BEDAŞ'ı İmamoğlu'na bağladı!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:45

AKP'ye yakın medya organları arasında kışkırtıcı yayıncılığıyla öne çıkan Akit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak isterken akılalmaz bir habere imza attı.

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde, Avcılar'da geçen günlerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisinin sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gösterildi.

Haberde "Kendisi en büyük proje olan Ekrem İmamoğlu İstanbul'u batırma projelerine bir yenisini ekledi. Vatandaşlar Avcılar'da tam 32 saattir elektriğe ulaşamıyor!" denildi.

BEDAŞ'I İBB'YE BAĞLADILAR!

İmamoğlu'nun suçlandığı haberde diğer yandan da kesintinin asıl sorumlusu olan BEDAŞ da adres gösterilerek "BEDAŞ'ın 32 saattir elektrik vermediği Avcılar'da vatandaşlar isyan etmiş durumda" ifadeleri kullanıldı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde oturduğu iddia edilen bir kişinin de yine Akit gibi hem BEDAŞ'a hem İmamoğlu'na isyan ettiği tepkisi aktarıldı. Habere göre ismi aktarılmayan kişi tepkisini şu ifadelerle dile getiriyor:

"Son 2 aydır sık sık elektrikler kesiliyor en az 1 gün gelmiyor. Şaun 30 küsür saattir evimde elektrik yok. BEDAŞ'ı arıyoruz arıza var gideriliyor diyor. 30 küsür saattir nasıl bir arıza giderilmez. bu arıza neden 2 aydır çıkıp duruyor. Köyde kırsalda doğu görevi yaptım. Dağın başında bile böyle bir problem yaşamamıştık. Buzluktaki kilolarca gıdamız çöp oldu. Yeni doğan bebeğimiz üşüyor hasta olacak. İmamoğlu İstanbul'u 150 yıl geriye götürdü."



