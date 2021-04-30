BEDAŞ işçileri eylemde: Düşük zam dayatmasına karşı iş bıraktılar
BEDAŞ işçileri, Yüksek Hakem Kurulu'na giden toplu sözleşme süreci sonunda düşük zam dayatması yapılmasına iş bırakarak yanıt verdi.
Özelleştirme sonrası Cengiz-Kolin ortaklığı tarafından işletilen Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’de (BEDAŞ) toplu sözleşme sürecinde Yüksek Hakem Kurulu’nun verdiği düşük ücreti kabul etmeyen işçiler iş bıraktı.
Şirket bünyesinde çalışan iki bine yakın sayaç okuma, açma-kapama ve bakım-onarım işçisi, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam dayatmasıyla karşılaştı.
Yüzde 30 zamdan aşağısını kabul etmediklerini söyleyen işçiler, bu durum üzerine acil durumlar haricinde talepleri karşılanana kadar hizmetleri durdurma kararı aldı.
İşçiler, örgütlü oldukları Tes-İş sendikasını da düşük zam dayatmasına karşı etkili bir durum almaması nedeniyle tepki gösteriyor.
Fotoğraf: @bedaiscileri
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