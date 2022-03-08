Akit fena yakalandı: 'Ayçiçek yağı almadıysanız, hemen alın'

08 Mart 2022 Salı, 13:01

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerde ayçiçek yağında stok yapıldığı iddiaları ve fiyatlarda görülen büyük fiyat artışları üzerine dün "Stoklarımızdaki ayçiçeği yağı temmuza kadar yetecek şekilde var. Yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin" açıklaması yapmıştı.

Bunun üzerine iktidarın sıkı destekçisi Yeni Akit de bugün "Gıda teröründe çark işte böyle işliyor!" manşetle çıktı. Haberde, son dönemde gıdada yaşanan kriz, "Gıda ya da ürün yokluğu fısıltı halinde yayılıyor", "Art niyetli bazı tabela internet sitelerinde fiyatlar şişiriliyor", "Fondaş medya fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor", "Stok yapan marketler ürünleri fahiş fiyatlarla etiketliyor" denilerek açıklanmaya çalışıldı.

"KÖTÜ HABER"İ VERDİLER

Ancak gazete, gıdadaki durumu "fısıltı halinde yayılıyor" diye anlattığı krizi bizzat kendi sayfalarında çok değil yaklaşık 10 gün önce açık ettiğini unuttu. Gazetenin 27 Şubat tarihinde yayınladığı, ayçiçek yağı fiyatlarının aşırı yükseleceği konusunda uyaran "Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın! Kötü haber geldi" başlıklı sözkonusu haberinde şöyle deniliyordu:

"Ayçiçek fiyatlarına zam geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ayçiçek yağı fiyatlarını vuracak. İthal edilen ürünler arasında en büyük sorunlardan birinin ayçiçek yağında oluşacağı endişesi var. Rusya tarafından çatışmaların başlatıldığı ilk günden bu yana yağ piyasalarında fiyatlar hareketli, anlık değişimler var. Rusya 2021’i 36 milyar dolarlık tarım ihracatıyla kapattı.

Uzmanlar, bu kaynağı kaybetmek istemeyeceğini öngörüyor ama hem mevcutta hem de gelişecek süreçte lojistik imkanların oldukça zorlaşacağı ifade ediyor. Piyasada ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Nitekim Rusya tarafından çatışmaların başlatıldığı ilk gün sadece birkaç saat içinde dünya ham yağ fiyatlarının 1400 dolardan 1500 dolara çıktığı görüldü. (...)"