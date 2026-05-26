Yeni Akit gazetecileri 'fondaş' diye hedef aldı, Murat Ağırel 'etkin pişman' sponsorluğuyla yanıt verdi

AKP'ye yakın medya organları, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası mahkeme kararıyla partinin başına getirilen Kılıçdaroğlu yönetimini açıkça savunan bir tutum izliyor.

Kılıçdaroğlu yönetiminin yasal ve CHP'nin asıl kimliğini temsil eden bir çizgide olduğu yönünde yayın yapan AKP'ye yakın medya organları, şimdi de Özgür Özel yönetimi üzerinden birçok gazeteciyi hedef gösterdi.

AKP'ye yakın medya organları içerisinde provokatif ve kışkırtıcı üslubuyla öne çıkan Yeni AKİT'in internet sitesinde "“Saraçhane bülbülleri” parayla ötüyormuş! Fondaşların sarı zarfı açıldı" başlığıyla bir "haber" yayımlandı.

Haberde "Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibinden arındırılırken Özel ekibinin sarı zarflı gazeteci listesiyle, kamuoyu oluşturma gayretine girdiği ortaya çıktı" denildi.

Yeni Akit, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş ve Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in de olduğu çok sayıda gazeteciyi isim isim sıralayıp "CHP'den ödeme" aldıklarını öne sürerek hedef gösterdi.

GAZETECİLERDEN TEPKİLER

Hedef alınan gazetecilerden bazıları, haber üzerine sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı:

Özlem Akarsu Çelik: AKİT adlı paçavra, belgesiz bir iddia ile çok sayıda gazeteciyi hedef göstermiş. “CHP’den para alan gazeteciler” arasında benim de olduğumu öne sürmüş. Bu iftiracıları dava edip kazandığım para ile sokakta yaşayan hayvanlara mama alacağım.

Beni kendileri gibi boş mezar bulsa girecek biri sanma gafletine düşmüşler. En korktukları şey para vermektir bunların. Alayım tazminatımı da sokakta yaşayan canların midesi bayram etsin😊

Gülşah İnce: Tek tık almalarına bile gerek yok, o nedenle iftiracıların yalanlarını paylaşmayı kendime ve size yakıştıramam. Kişi kendinden bilirmiş işi, haklarında dava açıyorum.

Hilmi Hacaloğlu: Mesele Akit'in bu haberi yapması değil. Bugüne kadar benzeri hedef gösteren/algıcı/manipülatif tonla haber yaptı. O yüzden hiç kimse için hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. Ama bu tezvirata, bu yalansa vesile olanlar mesele. Kimler kimlerle beraber derken işaret ettiğimiz bu. Yazık!.

AĞIREL'DEN AKİT'E AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Haberde adı geçen isimlerden biri olan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ise Akit'e çarpıcı bir iddiayla yanıt verdi. Ağırel, Akit'in İBB Davası'nın etkin pişmanlıkçı isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu'ndan seçimlerden kısa süre önce "sponsorluk" ücreti aldığına dair belge paylaştı.

AKİT'i açıklama yamaya çağıran Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"Evet Sayın AKİT mensupları soruyorum sizlere;

İBB davasında sahte faturalarla ve kaçak dökümden gelen paraları akladığı iddia edilen, etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinden seçimlerden sadece 2 ay önce hangi sponsorluk için 5 Milyon 700 bin TL aldınız?

Kalemini namus bilen gazeteciler öyle miş, müş diye yalan haber yapmaz. Bak böyle ortaya belge koyar .

30.01.2024 tarihli e-faturada;

“Kuzey İstanbul Modern İnşaat A.Ş.” tarafından,

“AKİT TV SPONSORLUK HİZMETİ” açıklamasıyla, AKİT TV’ye 5 milyon 700 bin TL ödeme yapıldığı açıkça görülüyor.

Madem bu kadar büyük bir sponsorluk anlaşması yapıldı;

Hangi program için? Hangi organizasyon için? Hangi yayın karşılığında? Kamuoyuna açıklayın."