‘Aklınızı başınıza alın AKP’liler’ diyen BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, istifa etti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 23:39

Konya Tanıtım Günleri'ne katılan (Büyük Birlik Partisi) BBP lideri Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmamasına tepki gösteren BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, "Her türlü hırsızlığa rağmen Cumhur İttifakı’ndayız, aklınızı başınıza alın AKP'liler!" demişti.

İHA'da yer alan habere göre Kaya, yayınladığı dilekçeyle istifasını sundu. Kaya, yaptığı açıklamada Konya Tanıtım Günleri’nde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı’nın aleyhinde kullanılmasından dolayı 'üzüntü duyduğunu' belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden 'affını' istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.

Remzi Kaya açıklamasında şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan Konya Tanıtım Günleri'nin açılışını müteakiben, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımcılara teşekkürünü içeren sosyal medya paylaşımında, genel başkanımızın ismini göremeyince, mensubu bulunduğum siyasi partiye saygısızlık yapıldığı ve Cumhur İttifakı'nın birliğine zarar verildiği düşüncesiyle, şahsıma ait sosyal medya hesabından, bir tepki gösterdim. Sonrasında, paylaşımımın, özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanmış bazı medya organlarınca istismar edildiğini gördüm. Açıklamamın, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine kullanılmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Yaşananların ardından, mensubu olduğum partimin ve Cumhur İttifakı'nın daha fazla zarar görmemesi hassasiyetiyle, genel merkezimize giderek, sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevimden affımı istedim.





Bu paylaşımım bazı karşı görüşlü kesimler tarafından istismar edilmesinden dolayı genel başkanımız ve genel merkez yönetimimizden özür diliyorum. Kendimi hiçbir zaman bir siyasi partide makam mücadelesi veren biri olarak görmedim. Mensubu olmakla gurur duyduğum partimi, yaşama gayemiz olan inançlarımıza hizmet etmenin bir vasıtası, camiamı ise ailem olarak gördüm, görmeye devam edeceğim. Bundan sonra, genel merkezimiz şahsımla ilgili hangi kararı alırsa o karara saygı duyacağım Genel Merkezimiz ne görev verirse, nerede bulunmamı isterse orada olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum.

‘AKLINIZI BAŞINIZA ALIN AKP’LİLER’ DEMİŞTİ



Kaya, 11 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'lilere seslenmiş ve "AK Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP'liler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya'nın istifasına neden olan cümleler şöyle devam etti: